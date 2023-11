Seleção “Ninguém tem que se preocupar em assumir o papel do Neymar”, diz o técnico da Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2023

Fernando Diniz durante entrevista coletiva nessa quarta-feira (15) na Granja Comary. (Foto: Joilson Marconne/CBF)

Sem contar com Neymar pela primeira vez na Seleção Brasileira, o técnico Fernando Diniz falou sobre o impacto da ausência do craque. Nesta quarta-feira (15), véspera do jogo contra a Colômbia, o treinador deu entrevista coletiva na Granja Comary e lamentou não contar com o camisa 10, mas negou que está em busca de outro protagonista.

“A gente tem uma geração extremamente talentosa, que surgiu há dois anos mais ou menos. Muitos podem assumir esse protagonismo. Mas é importante que a gente não coloque esse peso. Os jogadores têm que se sentir leves e fazer o seu melhor. São destaques pelo mundo, Raphinha no Barcelona, Rodrygo e Vini Jr no Real Madrid, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus no Arsenal. De maneira natural vão assumir o protagonismo. Ninguém tem que se preocupar em assumir o papel do Neymar”, disse Diniz.

O treinador também respondeu sobre seus primeiros contatos com Endrick, convocado pela primeira vez para a Seleção principal.

“O papo com o Endrick, eu já tinha conversado com ele na chegada. É um jogador muito especial, com a idade que tem conseguir produzir o que já produz, abre uma margem para projetar um futuro brilhante. Vem pelo mérito que tem e pelo enorme potencial futuro. Vou contribuir o máximo que eu puder, mas com as limitações do técnico. Aqui temos 24 jogadores para receber atenção. Está sendo muito bem nutrido de informações no Palmeiras com o Abel (Ferreira) e o staff. Mas é baixar um pouco a expectativa. Ele não tem que ser um jogador pressionado”, afirmou.

Diniz falou sobre suas expectativas para o jogo contra a Colômbia. O treinador espera conseguir melhorar o desempenho da equipe em mais um desafio.

“É um time que ganhou projeção no cenário mundial. Um dos rivais mais difíceis na América do Sul. Tem pontuado bem e jogado com muita competitividade. Muito calor, apoio da torcida. Estudamos muito e estamos preparados. A preparação aqui está sendo ótima, jogadores entendendo o que a gente quer. Vai acumulando os conhecimentos táticos, e as conexões humanas aumentam. Esperamos elevar o nível do nosso jogo nesses dois jogos”, declarou.

Brasil e Colômbia se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 21h (de Brasília), em Barranquilla. Depois, na terça (21), o desafio será contra a Argentina, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. As informações são do jornal O Dia.

