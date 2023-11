Seleção Fernando Diniz esboça provável Brasil que vai enfrentar a Colômbia nesta quinta

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2023

Seleção Brasileira finaliza preparação para o jogo contra a Colômbia. (Foto: Joilson Marconne/CBF)

O técnico Fernando Diniz já começa a esboçar mudanças na Seleção Brasileira para as partidas da data Fifa de novembro pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. E a mais significativa pode ser na formação.

Brasil e Colômbia se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 21h (de Brasília), em Barranquilla. Depois, na terça (21), o desafio será contra a Argentina, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Durante o primeiro dia de atividades no gramado na Granja Comary, o técnico testou um esquema com quatro atacantes e dois meio-campistas, algo parecido com o que fez no Fluminense em algumas partidas da Libertadores e do Brasileirão.

A primeira escalação tinha: Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; André e Bruno Guimarães; Raphinha, Rodrygo, Vinicius Jr. e Gabriel Martinelli.

Algumas mudanças foram forçadas por conta de lesões, como as saídas de Ederson, Danilo, Casemiro e Neymar.

Em outro momento, Diniz utilizou Pepê, do Porto. Em primeiro momento, o atacante foi usado no lugar de Martinelli. Depois, o treinador colocou de volta o atleta do Arsenal e tirou Emerson Royal.

Vale ressaltar que, já há alguns meses, Pepê vem sendo constantemente utilizado na lateral-direita por Sergio Conceição no futebol português.

Durante as atividades, Endrick atuou ao lado de João Pedro, cria do Fluminense e atualmente no Brighton, no time reserva.

Diniz cobrou muito da dupla uma pressão na saída de bola do time titular, para praticar possíveis dificuldades que o time pode ter durante as partidas.

A Seleção Brasileira Masculina finalizou nessa quarta-feira (15), a preparação para a partida contra a Colômbia. Na Granja Comary, o técnico Fernando Diniz ajustou os últimos detalhes na equipe antes do duelo. Fernando Diniz trabalhou situações de jogo durante atividade. Ele também deu atenção para a Bola parada, bem como finalizações.

Fernando Diniz afirmou nessa quarta que a Seleção Brasileira vai ter que superar algumas adversidades para a partida desta quinta. Ele citou três delas.

“Jogar em Barranquilla é sempre difícil: vamos enfrentar muito calor, apoio maciço da torcida e, além disso, a força do futebol colombiano, que tem uma seleção muito boa”, disse, durante entrevista na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), pouco antes do embarque da delegação.

Diniz, no entanto, afirmou que sua equipe está preparada para lidar com esses obstáculos. Muito elegante, ele elogiou o adversário desta quinta-feira, ressaltando que a seleção da Colômbia vem conquistando prestígio internacional a cada ano.

“A Colômbia tem uma seleção que ganhou muita projeção no cenário mundial nos últimos 20, 30 anos, e se tornou um dos rivais mais difíceis na América do Sul. É muito bem treinada e tem pontuado bem nas eliminatórias. Joga com muita competitividade.” As informações são da ESPN e da CBF.

