Ninguém vai querer dar um golpe em cima de mim", diz Bolsonaro em resposta a críticas ao Supremo

Por Redação O Sul | 2 de Maio de 2020

"Ninguém vai fazer nada ao arrepio da Constituição, fiquem tranquilos", disse o presidente

O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado (02) a apoiadores na porta do Palácio do Alvorada que ninguém dará um golpe em seu governo. Bolsonaro falou a simpatizantes que criticavam o STF (Supremo Tribunal Federal). “Ninguém vai fazer nada ao arrepio da Constituição, fiquem tranquilos. Ninguém vai querer dar um golpe em cima de mim, não, podem ficar tranquilos”, disse.

A declaração foi dada depois de um dos apoiadores citar o Supremo. “Fizemos vaquinha para vir aqui para te dar apoio para repudiar o que aquele Supremo Tribunal Federal está fazendo com o senhor”, afirmou um dos presentes.

A informação divulgada na noite desta sexta-feira (1º) de que o ex-ministro Sérgio Moro prestará depoimento à Polícia Federal neste sábado, em Curitiba, sobre as acusações feitas contra Bolsonaro ao sair do governo elevou a tensão nas redes sociais bolsonaristas.

A narrativa nessas redes sociais de aliados de Bolsonaro é de um golpe de Estado em curso arregimentado pelo STF, que nos últimos dias impôs uma série de derrotas a Bolsonaro, como a suspensão da posse de Alexandre Ramagem como novo diretor-geral da Polícia Federal e a derrubada das restrições à Lei de Acesso à Informação.

As hashtags #GolpedeEstado e #GolpedoSTF figuram entre os assuntos do momento no início da madrugada deste sábado, com mais de 250 mil tuítes somando as duas. A oitiva de moro foi marcada após o ministro Celso de Mello, do STF, dar o prazo de cinco dias para a corporação ouvir o ex-ministro.

