Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

Fernanda Paes Leme marcou presença no famoso baile de carnaval, Baile das Araras, no Rio de Janeiro, que contou com a presença de diversos famosos. A atriz escolheu um look que contava com críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Ela compartilhou fotos em suas redes sociais.

Na legenda, escreveu: “Extra, Extra, Extra… E nesse circo tropical, nessa distopia de brasilidades, a realidade parece inventada numa fantasia absurda. Não pode beijo… Não pode cinema… Não pode amar? Mas quem disse? Quem manda? Que a gente possa imprimir a liberdade no carnaval e sempre”.

Além das críticas, o figurino também contava com imagens de “Marighella”, filme estrelado por Seu Jorge, que enfrenta problemas para ser lançado.

