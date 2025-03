Grêmio No Beira-Rio, Inter e Grêmio disputam neste domingo o duelo de volta pelas finais do Gauchão

Por Redação O Sul | 15 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Clássico nº 446 será disputado no Beira-Rio a partir das 16h. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O vencedor do Campeonato Gaúcho de 2025 será conhecido neste domingo (16), quando Inter e Grêmio fazem o segunda partida da final a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. No duelo de ida, o Colorado venceu o Tricolor na Arena por de 2 a 0: agora, pode perder por até um gol de diferença para voltar a conquistar um título após nove anos. Já uma derrota por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

Na arbitragem do Grenal nº 446 estará Marcelo de Lima Henrique (do Ceará), auxiliado por Bruno Raphael Pires (Goiás) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (Ceará). Já o responsável pelo VAR) será Rodolpho Toski Marques (Paraná).

A última vez que os dois clubes se enfrentaram na decisão do torneio foi em 2021. O Grêmio busca o octacampeonato estadual, feito inédito na história do clube (o rival conquistou a façanha em 1976).

O técnico Roger Machado tem a oportunidade de repetir a escalação do Inter, mas existe a possibilidade de mudanças no ataque, com Wesley e Borré nos lugares de Carbonero e Enner Valencia, respectivamente. Ele também tem à disposição o volante Thiago Maia, que voltou a treinar depois de a transferência para o Santos não ser concretizada.

No lado gremista, o treinador Gustavo Quinteros conta com os reforços de João Pedro, Lucas Esteves, Cuéllar e Aravena. A equipe chega pressionada, após o sufoco de quarta-feira (12) na Copa do Brasil, quando obteve a classificação à 3ª fase ao vencer nos pênaltis o Athletic-MG, após empate em 3 a 3 no tempo normal – desempenho que deixou a torcida desconfiada com o trabalho do comandante argentino.

Trânsito e transporte

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou um esquema de trânsito e transporte para o Grenal, que terá portões abertos às 13h. Uma linha especial de ônibus começa a circular nesse horário e outras 20 rotas atendem a região do Beira-Rio pelo corredor da avenida Padre Cacique. Não haverá lotações atendendo os torcedores.

Ônibus “F993-Futebol”

Oito veículos sairão do Largo Glênio Peres (Centro Histórico), em direção ao estádio, com a primeira viagem às 13h. Após a partida, seis ônibus partirão da rua Nestor Ludwig (próximo ao ginásio Gigantinho) em direção ao Mercado Público.

Trânsito

Agentes da EPTC estarão no entorno do estádio para orientar o trânsito. Ao meio-dia, será aberta a área de lazer da avenida Beira-Rio (a partir da Rótula das Cuias, junto ao Parque da Harmonia) para os torcedores chegarem a pé ao local do clássico.

Ao final do jogo, para maior fluidez e segurança viária na saída, a avenida Beira-Rio terá fluxo único em direção ao Centro. Os agentes de fiscalização e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da EPTC vão acompanhar a circulação e orientar condutores e pedestres, além de realizar eventuais ajustes para minimizar os impactos ao trânsito.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/no-beira-rio-inter-e-gremio-disputam-neste-domingo-o-duelo-de-volta-pelas-finais-do-gauchao/

No Beira-Rio, Inter e Grêmio disputam neste domingo o duelo de volta pelas finais do Gauchão

2025-03-15