Grêmio No Beira-Rio, Inter e Grêmio se enfrentam neste sábado em mais um clássico gaúcho pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2024

As equipes comandadas por Roger Machado e Renato Portaluppi encerraram a preparação para o duelo nessa sexta-feira. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Inter e Grêmio se enfrentam neste sábado (19) em mais um clássico gaúcho pelo Campeonato Brasileiro. Válido pela 30ª rodada, o Grenal 443 começa às 16h no Beira-Rio. As equipes comandadas por Roger Machado e Renato Portaluppi encerraram a preparação para o duelo nessa sexta-feira (18).

O Colorado chega para o confronto após um empate em 2 a 2 com o Corinthians na última rodada, em São Paulo. Já o Tricolor vem de derrota por 2 a 1 para o Atlético Mineiro na semana passada, em jogo atrasado do Brasileirão.

Colorado

Após duas semanas de expectativa e trabalho intenso, o grupo colorado finalizou a preparação para o Grenal 443. O último treino antes da partida foi realizado na manhã dessa sexta, no CT Parque Gigante. O treinador Roger Machado optou pela privacidade e comandou um trabalho com portões fechados, realizando os últimos ajustes no time que entrará em campo.

Para o confronto deste sábado, o técnico colorado não poderá contar com Thiago Maia, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Rochet, Enner Valencia e Gustavo Prado, que foram ausências no período da Data Fifa, retornaram e ficam à disposição da comissão. Em outra frente, o Inter conseguiu a liberação do jovem Ricardo Mathias para atuar na partida. No STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) a pena de suspensão do jogador foi revertida em multa. O atacante havia sido punido com quatro jogos de suspensão após ele ter sido expulso em uma briga durante partida contra o Ceará, no sub-20.

Tricolor

No CT Luiz Carvalho, o Tricolor contou com o tradicional “alentaço”, que ocorre em vésperas de grandes jogos, no seu último treino antes do duelo. Cerca de 100 torcedores com faixas e instrumentos acompanharam a parte final do trabalho. Antes das atividades, os jogadores, juntamente com a comissão técnica, assistiram a vídeos do adversário.

Já em campo, a movimentação iniciou com o aquecimento seguido de uma atividade, em campo reduzido, com toques rápidos e manutenção da posse de bola. Na sequência, o técnico Renato Portaluppi reuniu o time titular e comandou um trabalho tático com foco no posicionamento, com ações defensivas e ofensivas, e arremates a gol. Este será o último clássico de Pedro Geromel com a camisa gremista. O zagueiro de 39 anos anunciou sua aposentadoria ao final desta temporada. Ele participou de 27 clássicos (nove vitórias, 10 empates e oito derrotas) tendo marcado um gol e sendo expulso uma vez.

Arbitragem

Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Rodrigo Corrêa e Luiz Cláudio Regazone; VAR: Marco Aurélio Ferreira.

