Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2024

Em 2022, o Beira-Rio recebeu um evento do Crie o Impossível Foto: Divulgação/Crie o Impossível Em 2022, o Beira-Rio recebeu um evento do Crie o Impossível. (Foto: Divulgação/Crie o Impossível) Foto: Divulgação/Crie o Impossível

Os dirigentes de Grêmio e Inter anunciaram nessa sexta-feira (18), uma parceria com a ONG Embaixadores da Educação a 5ª edição do projeto Crie o Impossível para um projeto que pretende reunião 10 mil alunos para uma aula aberta, com palestras e presença de profissionais de diversas áreas.

As equipes se juntaram para reforçar a importância da reconstrução do ensino do Rio Grande do Sul, que foi afetado pelas enchentes que aconteceram no estado no mês de maio.

“Em todas as edições do Crie o Impossível, vemos a vida de milhares de jovens mudarem por completo. Por acreditar nesse poder transformador da educação, tomamos a decisão de fazer essa edição com mais iniciativas além do evento no estádio, ações 100% dedicadas à recuperação do ensino médio das escolas públicas do Rio Grande do Sul. Tivemos um boom de mobilizações em maio, mas ainda é necessária a ajuda de todos e os times estão conosco para potencializar os resultados”, afirmou Guilhermina Abreu, CEO da ONG Embaixadores da Educação.

Os clubes anunciaram a parceria às vésperas do clássico Gre-Nal 443, onde os jogadores entrarão em campo com patches comemorativos do Crie o Impossível e as crianças que entrarão com eles estarão com as camisas do evento.

Na partida, os torcedores serão incentivados a fazerem doações para colaborar no projeto, através da chave PIX da ONG: sosrs@embaixadoresedu.com.

“Nada melhor do que todo o apelo que envolve um dos maiores clássicos do país para motivar colorados e gremistas, além de torcedores de outros Clubes, a se engajarem na causa. Temos certeza que esse apoio irá ajudar milhares de estudantes gaúchos de escolas públicas a voltarem a ter uma educação de qualidade. Enquanto Clube do Povo, estamos sempre atentos às mais diversas formas de nos aproximarmos de quem precisa de nós”, disse Giovane Zanardo, CEO do Inter.

Leilões de camisas de Grêmio e Inter também serão realizados através da plataforma Play For a Cause, com lances iniciais de R$ 950.

“O Grêmio tem consciência da sua responsabilidade social e desde sempre atua em causas que fazem a diferença para a população Gaúcha. Colaborar com esse projeto, que tem foco na educação e em engajar os estudantes, é um compromisso e uma alegria pra nós”, declarou Márcio Ramos, CEO do Grêmio.

