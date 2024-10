Grêmio Último treino antes do Gre-Nal do Grêmio contou com a presença de torcedores

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2024

"Alentaço" motiva os jogadores antes de clássico Foto: Lucas Uebel/Grêmio "Alentaço" motiva os jogadores antes de clássico. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na manhã desta sexta-feira (18), cerca de 100 torcedores do Grêmio compareceram ao CT Luiz Carvalho para acompanhar a reta final do treinamento da equipe, em apoio a próxima rodada do Brasileirão. O Tricolor enfrenta o Inter no clássico 443 neste sábado (19), às 16h, no Beira-Rio. Com cantos e o tradicional “alentaço”, a torcida incentivou o time para o Gre-Nal.

Antes de iniciarem os treinos, os jogadores e a comissão técnica assistiram e analisaram vídeos do adversário. No campo, a equipe fez o trabalho de aquecimento e logo partiram para atividades em campo reduzido, com toques rápidos e manutenção de posse de bola.

Com a equipe titular, Renato Portaluppi comandou o trabalho tático, focado em posicionamento, ações defensivas e ofensivas e chutes a gol. O treino foi finalizado com um recreativo, normal nos dias que antecedem os jogos.

