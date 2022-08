Inter No Beira-Rio, Inter encara neste domingo o Fluminense pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











O técnico Mano Menezes comandou um treino tático neste sábado (13), encerrando a preparação para a partida. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a eliminação nas quartas de final da Copa Sul-Americana, o Inter agora se concentra no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Mano Menezes volta a campo neste domingo (14) contra o Fluminense, às 19h, no estádio Beira-Rio, pela 22ª rodada competição nacional.

O grupo colorado encerrou na tarde este sábado (13) a preparação para a partida.

No gramado do CT Parque Gigante, Mano Menezes organizou treino tático que encaminhou o provável time titular do duelo contra o Tricolor das Laranjeiras.

No treinamento de sexta-feira, uma parte do grupo de jogadores realizou atividades físicas no gramado, com corridas ao redor do campo. O restante do elenco fez atividades técnicas com bola sob o comando de Mano Menezes.

Com 33 pontos na tabela, o Inter abriu o final de semana ao alcance de três equipes: Atlético-MG, que tem 32, e Bragantino e Santos, empatados com 30. Todos os rivais irão a campo neste domingo. Em casa, o Galo receberá o Coritiba a partir das 11h. Já às 16h, o Red Bull visitará o São Paulo, enquanto o jogo das 18h será entre Peixe e América-MG, em Belo Horizonte. À frente do Colorado, o Flamengo não pode ser ultrapassado, já que soma três pontos e três vitórias a mais do que o Colorado.

Trânsito e transporte

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) divulgou na sexta-feira as informações sobre o esquema especial de trânsito e transporte na capital gaúcha para o jogo entre Inter e Fluminense, no Estádio Beira-Rio. A abertura dos portões está marcada para as 17h.

– Transporte: Uma linha especial de ônibus e duas linhas de lotação começam a circular a partir das 17h. Além disso, mais de 20 linhas regulares do transporte coletivo, entre lotações e ônibus, atendem a região do Beira-Rio pelo corredor da avenida Padre Cacique.

– Linha F993 Futebol Beira-Rio: Cinco veículos irão sair do Largo Glênio Peres, no Centro, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 17h. Após a partida, o embarque ocorre na rua Nestor Ludwig e o desembarque no Largo Glênio Peres.

– Lotações: A partir das 17h, as linhas 10.4 – Ipanema e 10.5 – Guarujá saem da rua Marechal Floriano Peixoto, em direção ao Beira-Rio. As linhas também sairão no sentido bairro/Centro, com a linha 10.4 saindo da rua Oddone Marsiaj e a linha 10.5 da avenida Guarujá. Após o fim do jogo, a linha 10.4 – Ipanema segue até a rua Oddone Marsiaj, no bairro Hípica, e a linha 10.5 – Guarujá irá até a avenida da Serraria. A linha 10.6 – Restinga também será opção para os torcedores após a partida, com desembarque final na rua Alberto Hoffmann, na Restinga.

– Trânsito: Ao final do jogo haverá inversão de sentido na avenida Edvaldo Pereira Paiva, com fluxo em direção ao Centro em ambos os sentidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter