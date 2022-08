Futebol Inter recebe o Fluminense, no Beira-Rio, em partida da 22ª rodada do Brasileirão; acompanhe

Por Elaine Cordeiro | 14 de agosto de 2022

A bola começa a rolar a partir das 19h, no Beira-Rio. (Foto: Ricardo Giusti/PMPA)

Dia dos Pais e de confronto direto no Beira-Rio. O Inter enfrenta o Fluminense, partir das 19h deste domingo (14), em partida da 22ª rodada do Brasileirão. Em casa, o Colorado, que está na sétima colocação nacional, enfrentará o atual terceiro, que soma cinco pontos a mais do que o time de Mano Menezes.

A lista de desfalques do Inter, que já contava com Rodrigo Moledo, recebeu dois acréscimos para este domingo. O zagueiro Kaique Rocha, com entorse no tornozelo direito, e o meio-campista Edenilson, que apresenta edema no joelho esquerdo. Estas são as novas baixas coloradas.

Por outro lado, o centroavante Alemão, que no meio de semana cumpriu suspensão na Conmebol Sul-Americana, competição pela qual recebera um cartão vermelho, volta a ficar disponível. Outra novidade é o zagueiro Roberto, recuperado de lesão.

Ficha técnica

Inter: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Johnny, De Pena, Alan Patrick e Wanderson; Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Martinelli (Felipe Melo) e Ganso; Matheus Martins, Cano e Arias. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem: Ramon Abatti Abel apita, auxiliado por Kleber Lucio Gil (FIFA) e Thiaggo Americano Labes. Trio da Federação Catarinense de Futebol. Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro, do Rio Grande do Sul. VAR: Adriano Milczvski, do Paraná.

