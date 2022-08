Inter Alessandro Barcellos fala sobre Aránguiz na zona mista do Beira-Rio

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2022

O presidente concedeu entrevista na zona mista antes do confronto diante do Fluminense Foto: Rádio Grenal Foto: Rádio Grenal

Em entrevista na zona mista do estádio Beira-Rio, o presidente Alessandro Barcellos falou antes da partida diante do Fluminense neste domingo (14), e foi perguntado sobre a possibilidade do Inter repatriar o meia chileno Charles Aránguiz, mas descartou o fato:

“Nós não temos nenhuma previsão de chegadas de atletas. Gostaríamos de poder contar com o Aránguiz aqui, mas o Inter tem clareza das suas próprias condições financeiras e sabe que não pode assumir uma responsabilidade desse tamanho, no que se refere à parte monetária.”

Sobre Edenilson, que foi duramente criticado na eliminação diante do Melgar, nas quartas de final da Copa Sul-Americana, o presidente foi perguntado sobre a possibilidade de o atleta deixar o clube por conta do ambiente:

“Não vamos individualizar a desclassificação diante do Melgar em apenas um jogador. O Edenilson é um ativo importante, nós contamos com ele. No momento, não teve procura de nenhum outro clube para ele sair.”

Pensando na próxima temporada, o mandatário Colorado foi perguntado sobre a renovação com Mano Menezes:

“A continuidade é uma coisa importante. Nós vemos clubes no Brasil vivendo grandes momentos com treinadores a mais tempo nos seus cargos. Acreditamos nisso e estamos negociando para poder anunciar a renovação logo.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

