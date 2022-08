Esporte Rayssa Leal e Pâmela Rosa fazem dobradinha brasileira em etapa da Liga Mundial de Skate Street nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











A final do SLS será disputada no torneio Super Crown, no Rio, em novembro. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com apenas 14 anos, Rayssa Leal venceu sua quinta etapa da Street League Skateboarding, que aconteceu em Seattle, nos EUA. Com uma soma de 22.4, ela foi a segunda vitória consecutiva da Fadinha, que havia ganhado a etapa de Jacksonville, também em território americano. Pamela Rosa ficou com o segundo lugar e garantiu a dobradinha brasileira no pódio, com um somatório de 21.4. A japonesa Momiji Nishyia, campeã olímpica, ficou em terceiro lugar, com 21.0 de nota.

As brasileiras começaram a competição com boas voltas. Na primeira vez que Rayssa Leal entrou na pista, vindo de uma primeira colocação na semifinal, conseguiu encaixar boas manobras e ficou com a melhor nota de 6.5 em sua primeira volta. Pamela Rosa caiu logo no início da primeira volta e somou apenas 0.7, mas se recuperou na segunda tentativa e conseguiu a segunda melhor nota da fase, um décimo abaixo da marca de Rayssa. A americana Pinson terminou em terceiro lugar com 6.0, enquanto as japonesas Oda e Nishiya, adversárias de Rayssa e Pamela em todas as etapas da SLS, ficaram com as notas de 5.3 e 5.1.

Logo na primeira manobra, Pamela Rosa encaixou bem um gap smith de front e conseguiu a nota de 7.8. Rayssa errou as duas primeiras tentativas e precisou ir para uma manobra de segurança na terceira tentativa para conseguir chegar nos primeiro quatro lugare e ter mais duas chances de melhorar a nota. Na última manobra, estava pressionada e precisava de uma nota de 5.7 para se classificar, mas a Fadinha fez mais do que o esperado, coseguindo uma nota de 8.1 e se classificando em terceiro lugar, com um somatório de 20.6. Pamela acertou um smith de back no maior obstáculo e descartou sua nota anterior, somando mais 7.2 e ficando com 21.4. As japonesas Momiji Nishyia, campeã olímpica (21.0) e Yumeka Oda (19.8) ficaram com as outras duas vagas.

Nas duas voltas adicionais, as duas brasileiras melhoraram suas notas. Rayssa encaixou um tailslide de back e eliminou a nota de 5.7 com sua nova pontuação de 7.8, deixando Pamela na segunda posição. Yumeka Oda errou as duas manobras, não coseguiu melhorar sua nota e ficou com a quarta colocação.

Atleta da Nike, fornecedora esportiva da seleção brasileira de futebol, Rayssa competiu com a nova camisa lançada na semana passada para a Copa do Catar. Nas redes sociais, ela publicou uma foto com o uniforme, afirmando que o símbolo representa todos os brasileiros que gostam de esporte.

A final do SLS será disputada no torneio Super Crown, no Rio, nos dias 5 e 6 de novembro. As vendas serão abertas ao público no próximo dia 5.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte