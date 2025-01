Inter No Beira-Rio, Inter encara neste sábado o Juventude pela segunda rodada do Gauchão

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2025

Os preparativos do Inter para o jogo chegaram ao final na manhã dessa sexta-feira (24), no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Depois de empatar em 2 a 2 com o Guarany de Bagé em sua estreia no Campeonato Gaúcho, a equipe do Inter trava agora seu primeiro duelo no Beira-Rio. Em partida válida pela segunda rodada, o Colorado recebe neste sábado (25), às 16h30min, o Juventude.

Os preparativos do Inter para o jogo chegaram ao final na manhã dessa sexta-feira (24), no CT Parque Gigante. O treinador Roger Machado comandou atividades táticas e de bola parada, realizando os últimos ajustes no time que entrará em campo na busca pelos três pontos.

Em relação ao último jogo, o comandante colorado não poderá contar com Bruno Gomes. O jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho e fará cirurgia nos próximos dias.

Com a abertura dos portões do estádio marcada para às 14h30min, uma linha especial de ônibus começa a circular a partir das 13h30min. Além disso, mais de 20 rotas regulares do transporte coletivo já atendem a região do Beira-Rio pelo corredor da Avenida Padre Cacique.

– Ônibus F993 Futebol – Saindo do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, quatro veículos vão em direção ao estádio, com a primeira viagem às 13h30min. Após o final da partida, quatro ônibus irão partir da rua Nestor Ludwig em direção ao mesmo local, no Centro.

– Lotação – A linha 10.4 – Ipanema sai da rua Marechal Floriano Peixoto, no Centro, em direção ao estádio. Ele também parte no sentido bairro-centro, da Raphael Loro, no bairro Hípica. Depois do jogo, com embarque na rua Nestor Ludwig, a lotação 10.4 segue até o bairro Hípica.

Contrato prorrogado

Em outra frente, o Inter comunicou nessa sexta a prorrogação de contrato com o volante Luís Otávio. O vínculo estende-se até dezembro de 2028. Aos 17 anos, “Luís Otávio estreou no Campeonato Brasileiro, consolidando-se como uma das grandes promessas do Celeiro de Ases”, informou o clube.

“O Clube confia no seu potencial e espera que ele continue contribuindo significativamente para o sucesso do Internacional nos próximos anos.”

No Beira-Rio, Inter encara neste sábado o Juventude pela segunda rodada do Gauchão

