Inter No Beira-Rio, Inter encara o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2025

O Colorado tenta reencontrar a confiança após tropeço diante do Fluminense. Foto: Ricardo Duarte/Internacional O Colorado tenta reencontrar a confiança após tropeço diante do Fluminense. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Neste domingo (3), às 20h30min, o Internacional recebe o São Paulo no Beira-Rio em busca de recuperação após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense, também em casa, pela Copa do Brasil. O confronto reúne duas equipes em momentos distintos desde a retomada do calendário após a Copa do Mundo de Clubes.

O Colorado iniciou bem sua trajetória pós-Copa, com três vitórias consecutivas e um empate contra o Vasco no Beira-Rio. No entanto, a derrota para o Fluminense, pela Copa do Brasil, interrompeu a sequência positiva. Agora, o time comandado por Roger Machado tenta reencontrar o caminho das vitórias e aproveitar o fator local — será o quarto jogo seguido como mandante no Brasileirão.

Com 21 pontos somados, o Inter ocupa a 10ª posição na tabela e busca se consolidar entre os primeiros colocados. A partida contra o São Paulo é vista como decisiva para manter a consistência e transformar o Beira-Rio em um verdadeiro trunfo na competição.

O São Paulo vive um excelente momento na temporada. Desde o retorno da Copa do Mundo de Clubes, o Tricolor Paulista sofreu apenas uma derrota — na estreia contra o Flamengo. Desde então, emplacou uma sequência invicta com quatro vitórias consecutivas, incluindo o clássico contra o Corinthians, além de um empate.

A boa fase se reflete na tabela: o São Paulo ocupa a 8ª posição no Brasileirão e está com a classificação bem encaminhada na Copa do Brasil. Com desempenho sólido e crescente, o time de Hernán Crespo chega embalado para o duelo no Sul, buscando manter a invencibilidade e seguir firme na briga pelas primeiras posições.

Histórico do confronto

O retrospecto favorece o São Paulo no Brasileirão. Em 70 jogos, o Tricolor Paulista venceu 28 vezes, houve 21 empates e o Inter venceu 21 partidas. Curiosamente, o São Paulo também leva vantagem tanto como mandante quanto como visitante:

Local Jogos Vitórias SP Empates Vitórias Inter Visitante 35 13 11 11 Mandante 35 15 10 10

Apesar disso, o momento recente é favorável ao Inter, que está há 3 jogos sem perder para o São Paulo — com 2 vitórias e 1 empate. No entanto, o Colorado também detém o maior jejum no confronto: chegou a ficar 9 partidas sem vencer o Tricolor, enquanto o São Paulo teve no máximo 5 jogos sem vitória. Em termos de sequência positiva, o São Paulo também leva vantagem com 4 vitórias seguidas, contra 3 do Inter.

Prováveis escalações

Inter: Rochet (GOL); Braian Aguirre (LD), Clayton (ZAG), Victor Gabriel (ZAG) e Bernabei (LE); Bruno Henrique (VOL), Thiago Maia (VOL) e Alan Patrick (MEI); Wesley (PD), Gustavo Prado (PE) e Borré (ATA). Técnico: Roger Machado

São Paulo: Rafael (GOL); Ferraresi (ZAG), Arboleda (ZAG) e Sabino (ZAG); Bobadilla (VOL), Alisson (VOL), Marcos Antônio (VOL), Cédric (MD) e Enzo Díaz (ME); Luciano (ATA) e André Silva (ATA). Técnico: Hernán Crespo

No Beira-Rio, Inter encara o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro

2025-08-02