Política Para 71% dos brasileiros, Lula será candidato em 2026; 67% acham que Bolsonaro deve desistir do pleito

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ainda, 61% dos brasileiros não votariam em um candidato que prometesse livrar de qualquer pena ou punição Jair Bolsonaro Foto: Reprodução Ainda, 61% dos brasileiros não votariam em um candidato que prometesse livrar de qualquer pena ou punição Jair Bolsonaro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pesquisa Datafolha divulgada no sábado (2) mostrou que 71% dos brasileiros veem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com candidato à reeleição em 2026. O levantamento perguntou ainda se o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deveria manter o plano de tentar se candidatar mesmo com sanção e 67% afirmaram que não.

A pesquisa foi realizada entre os dias 29 e 30 de julho e ouviu 2.004 brasileiros com mais de 16 anos, em 130 cidades do país. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Entre o total de entrevistados que disseram ver Lula na próxima disputa presidencial, 54% preferiam que o petista também deveria desistir da empreitada. Entre os nomes apontados como plano B, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) foi que mais de destacou na preferência dos eleitores, passando de 18%, percentual que tinha na pesquisa de abril de 2024, para 26%. O ministro da Fazenda Fernando Haddad segue ainda sendo o político com mais apoio entre os eleitores da esquerda, com 29%, mas com uma queda acentuada de apoio, se comparado com o percentual de abril que era de 37%.

Os outros nomes que aparecem como opção são o da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que tem 9% de aprovação; o ministro da Casa Civil Rui Costa, com 6%; e a ministra de Secretaria de Relações Institucionais Gleisi Hoffmann, que tem 3%. Outros 13% responderam não apoiar nenhuma das opções e 6% que não sabem.

Já na direita, a decisão tem Bolsonaro de se declarar candidato ao pleito de 2026 mesmo estando inelegível conta com o apoio de 30% dos entrevistados, enquanto 67% acreditam que deveria desistir e apoiar alguém no lugar e 3% disseram não saber responder.

Como principal opção para substituí-lo aparece a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), com 23%, seguida do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 21%. Depois vem o filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro, com 11%, o governador do Paraná Ratinho Jr. (PSD), com 10%, o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 9%, o governador de Goiás Ronaldo Caiado (União), com 6%, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 5%. Outros 8% disseram não apoiar nenhum nome e 7% afirmaram não saber responder.

De acordo com a pesquisa Datafolha, 61% dos brasileiros não votariam em um candidato que prometesse livrar de qualquer pena ou punição Jair Bolsonaro (PL), seus aliados acusados de tramar contra a democracia e os condenados pelo 8 de Janeiro.

O tema é uma pedra no sapato da direita. Presidentes podem indultar presos, mas a jurisprudência estabelecida no Supremo Tribunal Federal (STF) indica que isso não vale para crimes contra a democracia e o Estado de Direito —foi o que ocorreu quando a corte derrubou o perdão de Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira, condenado por ameaça às instituições que hoje está em regime semiaberto.

Bolsonaro está no banco dos réus do julgamento da trama golpista no STF, que para ele e o presidente americano Donald Trump é uma farsa persecutória.

O aliado em Washington até deu ao ex-mandatário um duvidoso presente ao usar sua situação jurídica como uma das razões para colocar o Brasil no topo de sua guerra comercial, aumentando tarifas de importação de produtos brasileiros a 50%.

Isso deixou aliados de Bolsonaro no poder nos Estados, como Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), em apuros. O governador, assim como Romeu Zema (Novo-MG), saiu em defesa de Bolsonaro, e acabou tendo de mudar o discurso de apoio a uma medida contrária ao Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/para-71-dos-brasileiros-lula-sera-candidato-em-2026-67-acham-que-bolsonaro-deve-desistir-do-pleito/

Para 71% dos brasileiros, Lula será candidato em 2026; 67% acham que Bolsonaro deve desistir do pleito

2025-08-03