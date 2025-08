Brasil Homem preso por espancar namorada no elevador diz ter sido agredido na prisão

O crime aconteceu no dia 26 de julho e foi flagrado por câmeras de segurança.

O ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, preso por agredir a namorada com mais de 60 socos dentro de um elevador em um condomínio de Natal (RN), denunciou que foi agredido por agentes penais na Cadeia Pública de Ceará-Mirim, para onde foi transferido na sexta (1º). Ele foi levado para a Delegacia de Plantão onde registrou a ocorrência na noite de sexta.

Em depoimento, Igor Pereira Cabral afirmou que ao ser transferido para a Cadeia Pública Dinorá Simas, em Ceará-Mirim, foi colocado em uma cela isolada, algemado e nu, e agredido por policiais penais com murros, chutes, cotoveladas e com uso de spray de pimenta.

Ainda segundo o depoimento, os agentes penais disseram que Igor havia “chegado no inferno” e o aconselharam a se matar. A Secretaria da Administração Penitenciária (Seap) informou que tomou providências imediatas ao tomar conhecimento das agressões sofridas por Igor Eduardo Pereira Cabral, “supostamente praticadas por policiais penais de plantão”.

“A Coordenadoria da Administração Penitenciária e a Ouvidoria do Sistema Penitenciário se deslocaram para unidade prisional com o objetivo de averiguar os fatos e acompanhar o interno para registro de ocorrência na Delegacia de Plantão da Polícia Civil e exame de corpo de delito no Instituto Técnico-Científico de Perícia”, diz a nota da Seap.

A defesa havia pedido que Igor ficasse em uma sala isolada por segurança, mas, segundo a Seap, a Cadeia Pública de Ceará-Mirim não tem cela individual.

Igor foi preso em flagrante e teve a detenção convertida em prisão preventiva ao passar por audiência de custódia, no último fim de semana. Ele estava no centro de triagem da Seap até sexta (1º) quando foi transferido para Cadeia Pública de Ceará-Mirim.

A mulher espancada com mais de 60 socos pelo namorado no elevador de um condomínio em Natal passou por uma cirurgia para restauração de ossos do rosto na sexta (1º).

O objetivo da cirurgia é “restaurar a forma e a função do rosto” da vítima, segundo o Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol), responsável pela operação. A vítima sofreu múltiplas fraturas no rosto e no maxilar.

O crime aconteceu no dia 26 de julho e foi flagrado por câmeras de segurança. O agressor, o ex-jogador de basquete Igor Eduardo Cabral, foi preso em flagrante, e teve a detenção transformada em prisão preventiva, após passar por audiência de custódia. Segundo a polícia, ele vai responder por tentativa de feminicídio.

No dia do crime, a vítima relatou aos policiais de plantão que o ex-jogador de basquete disse que iria matá-la. A revelação foi feita em um bilhete, porque ela não conseguia falar. Ainda no bilhete, a mulher relatou que permaneceu no elevador porque sabia que seria agredida pelo namorado.

“Eu sabia que ele ia me bater. Então, não saí do elevador. Ele começou a me bater e disse que ia me matar”, escreveu.

Saiba como denunciar casos de violência contra a mulher:

– Polícia Miliar – telefone: 190. É quem atende as vítimas em situações emergenciais.

– Polícia Civil – telefone: 181

– Central de Atendimento à Mulher – telefone: 180. Além de receber denúncias de violações contra as mulheres, a central encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos competentes e monitora o andamento dos processos. O serviço também pode orientar mulheres em situação de violência, direcionando-as para os serviços especializados da rede de atendimento.

