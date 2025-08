Rio Grande do Sul Golpe do morango do amor: criminosos simulavam venda do doce no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2025

Os golpistas forneciam chave pix para pagamento, mas não entregavam o produto. Foto: Reprodução

Com a febre do “morango do amor”, doce que viralizou nas redes sociais nas últimas semanas, criminosos passaram a aplicar golpes no Rio Grande do Sul, por meio de falsas promoções anunciadas em perfis que exigiam o pagamento e nunca entregavam o produto aos clientes.

Conforme o diretor do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Civil, delegado Eibert Moreira Neto, os suspeitos criavam os perfis falsos nas redes sociais e simulavam uma plataforma de vendas do doce.

Os golpistas forneciam chave pix para pagamento, mas não entregavam o produto. Segundo o delegado, dois boletins de ocorrência envolvendo o mesmo tipo de crime foram identificados.

Para alcançar um público maior, os golpistas impulsionam as publicações com anúncios na internet. O cliente, então, é levado para páginas de pagamentos.

A sobremesa é composta por morango, brigadeiro branco e uma casquinha de caramelo de açúcar vermelha. Assim como as maçãs do amor, o doce é vendido em palitos, mas também é encontrado avulso em formato de bombom. Os preços por unidade variam entre R$ 10 e R$ 25 em Porto Alegre.

Veja as dicas da Policia Civil para se proteger de golpes:

– Sempre se certificar de anúncios feitos pela internet.

– Se possível, indo pessoalmente até o local de venda, ou efetuar contato por outros meios.

– Buscar referências em outras plataformas, enfim, nunca fechar compras sem buscar mais informações sobre aquele serviço ou produto fornecido.

