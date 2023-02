Inter No Beira-Rio, Inter enfrenta nesta quarta-feira o Caxias pela sexta rodada do Gauchão

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2023

A preparação para a partida foi concluída nesta terça-feira (7), no CT Parque Gigante. (Foto: João Batista/S.C. Internacional)

Após empatar em 0 a 0 com o Novo Hamburgo, no último domingo (5), o Inter tem um duelo marcado contra o Caxias pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo será nesta quarta-feira (8), às 21h30min, no estádio Beira-Rio. Com 9 pontos e na segunda posição da tabela, o Colorado está invicto na competição Estadual e vai em busca de mais uma vitória, desta vez contra o time da Serra Gaúcha.

A preparação para a partida foi concluída nesta terça-feira (7), no CT Parque Gigante. O treinador Mano Menezes comandou um treinamento fechado, ajustando detalhes do time que entrará em campo contra o clube da Serra Gaúcha. O técnico realizou atividades táticas e de bola parada no gramado.

O Inter projeta 15 mil torcedores para a partida desta quarta-feira. Depois de vencer o São Luiz e o Ypiranga, em casa, por goleada, nas rodadas anteriores ao último empate, o Colorado vai em busca mais 3 pontos para se aproximar da liderança do Gauchão. Lembrando que na primeira fase da competição, os quatro melhores times avançam para as semifinais.

Após o último empate, Mano comentou as condições do gramado do Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. “Temos que falar do campo. Quase impossível jogar futebol neste campo. É um desrespeito com o futebol gaúcho. É muito feio para todos nós passar para todo o Brasil um jogo nesse campo, que não dá para chamar de campo”, disse o comandante colorado.

Sobre as atuações coloradas, Mano afirmou: “O que tá faltando pra gente é isso, saber vencer quando não se tem uma atuação brilhante”.

