Inter No Beira-Rio, Inter enfrenta o Bragantino pela 35ª rodada do Brasileirão

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Colorado busca mais três pontos em casa. (Foto: Divulgação/Inter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter e o Red Bull Bragantino se enfrentam na tarde deste domingo (24), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em duelo válido pela 35ª rodada do Brasileirão. A partida inicia às 16h.

O Inter vem embalado com a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco no 15º jogo de invencibilidade. Em quinto lugar na tabela, com 62 ponto, até o início desta rodada, os gaúchos mantêm o sonho, mesmo que remoto, do título brasileiro. Além, claro, da busca pela vaga direta para a fase de grupos da Conmebol Libertadores.

O Bragantino vem de um empate por 1 a 1 com o São Paulo, na última quarta-feira (20). Com esse resultado, o Massa Bruta acumulou dez jogos sem vencer no Brasileirão e está na zona de rebaixamento. Até o início desta rodada, a equipe era a 18ª colocada, com 37 pontos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/no-beira-rio-inter-enfrenta-o-bragantino-pela-35a-rodada-do-brasileirao/

No Beira-Rio, Inter enfrenta o Bragantino pela 35ª rodada do Brasileirão

2024-11-24