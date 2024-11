Porto Alegre Confira os atendimentos em unidades móveis de saúde nesta semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2024

Estarão disponíveis consultas médicas e de enfermagem, vacinação, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez

Moradores dos bairros Lomba do Pinheiro, Lageado, Humaitá, Anchieta e Santa Tereza, em Porto Alegre, serão atendidos pela equipe da unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde durante a semana.

Nesta segunda-feira (25), o ônibus estaciona na Quinta do Portal, bairro Lomba do Pinheiro, das 9h às 16h. Outra unidade móvel atenderá mais quatro localidades: bairros Lami, Arquipélago, Navegantes e Sarandi.

Estarão disponíveis consultas médicas e de enfermagem, vacinação, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez, aplicação de medicação injetável, curativo e retirada de pontos.

As comunidades também terão acesso a consultas de pré-natal, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, verificação de pressão e glicose, consultas de puericultura, encaminhamentos para especialidades e atualização de receitas.

Unidade móvel 1, das 9h às 16h:

Segunda-feira – Quinta do Portal: rua Jaime Lino dos Santos Filho, 604, bairro Lomba do Pinheiro

Terça-feira – Esporte Clube Lageado: av. Edgar Pires de Castro, 9316, bairro Lageado

Quarta-feira – Vila Santo André: avenida Ernesto Neugebauer, 2470, bairro Humaitá

Quinta-feira – Vila Dique: avenida Dique, 640, bairro Anchieta

Sexta-feira – Vila Gaúcha: rua Rádio TV Gaúcha, 189, bairro Santa Tereza

Unidade móvel 2:

Segunda-feira, 9h às 12h – Aldeia Polidoro: est. São Caetano, 2004, parada 38, bairro Lami

Terça-feira, 9h às 12h e 13h às 16h – Ilha do Pavão: rua A, 45, Arquipélago

Quarta-feira, 9h às 12h e 13h às 16h – Ilha das Flores: rua do Pescador, 1170, Arquipélago

Quinta-feira, 9h às 12h e 13h às 16h – Manhã: saída da US Sarandi para a rua Sérgio Jungblut Dieterich s/nº (Povo sem Medo), bairro Sarandi; Tarde: saída da US Fradique Vizeu (Tio Zeca), bairro Navegantes

Sexta-feira, 9h às 12h e 13h às 16h – Vila Elizabeth: avenida 21 de Abril, 1470, bairro Sarandi (IEI Vila União)

