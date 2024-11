Porto Alegre Pista do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, recebe última camada de asfalto antes da retomada de voos internacionais

Obras devem ser entregues no dia 16 de dezembro. Voos nacionais foram retomados em outubro, com movimentação de 363 mil passageiros Foto: Fraport/Divulgação Obras devem ser entregues no dia 16 de dezembro. Voos nacionais foram retomados em outubro, com movimentação de 363 mil passageiros. (Foto: Fraport/Divulgação) Foto: Fraport/Divulgação

As obras de recuperação da pista do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, entraram na reta final, a três semanas da reabertura completa do terminal. O aeroporto funciona de forma limitada desde 21 de outubro, operando apenas com voos domésticos. A partir de 16 de dezembro, o local poderá receber voos internacionais.

A etapa mais recente das obras é a colocação da última camada de asfalto na pista. Logo após, serão executadas a sinalização horizontal, o balizamento luminoso, a instalação dos instrumentos de navegação e a homologação da pista.

A Fraport Brasil segue trabalhando 24 horas por dia para a entrega da fase 3 das obras de reabilitação do aeroporto de Porto Alegre. Conforme planejado, a totalidade da pista de pouso e decolagem, com 3.200 metros, está prevista para ser entregue no dia 16 de dezembro, quando será possível a retomada dos voos internacionais.

“Estamos na última camada de asfalto e depois entrará a sinalização horizontal, o balizamento luminoso, os instrumentos de navegação e, depois, a homologação da pista em sua totalidade operacional de 3.200 metros. Após isso, continuaremos com os acabamentos finais e manutenções rotineiras, sem gerar impactos nas chegadas e partidas dos voos”, cita Cássio Gonçalves, diretor de infraestrutura e manutenção da Fraport Brasil, administradora do Porto Alegre Airport.

No dia 19 do mês que vem, haverá o primeiro pouso internacional, com o voo inaugural da companhia aérea Copa Airlines. A rota direta para a Cidade do Panamá terá a frequência de três vezes por semana. Os próximos voos internacionais já confirmados são para Lima (Latam) e Santiago (Latam), em janeiro de 2025. Para estes destinos, as passagens já estão sendo comercializadas pelas companhias aéreas.

Subestações prontas

A recuperação das subestações de energia, fundamental para a recuperação total do aeroporto, também está em estágio avançado. Um passo importante foi dado com a ativação da alimentação da rede de 69 KV, que é mais estabilizada.

Além disso, o aeroporto está com três subestações principais prontas: a KF3, que já está operacional para o atendimento do sistema de pista e balizamento luminoso, e outras duas essenciais, a KF1 e a KF4, que estão praticamente prontas, com previsão de estarem operando no dia 10.

“Atualmente, temos geradores em cada extremidade do terminal, mas que ainda são portáteis. Então essa entrega será um marco muito importante, pois conseguiremos colocar a subestação 69 em modo automático e, em seguida, a KF1 e a KF4 também entram em operação, reestabelecendo a capacidade do aeroporto”, explica Cássio.

