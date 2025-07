Inter No Beira-Rio, Inter enfrenta o Ceará pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2025

O Inter busca a segunda vitória seguida Foto: Ricardo Duarte/Internacional O Inter busca a segunda vitória seguida (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Internacional e Ceará entram em campo às 11h deste domingo (20) no Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo é válido pela 15ª rodada do Brasileirão.

O Inter busca a segunda vitória seguida. Os gaúchos retornaram ao nacional com resultado positivo ao derrotar o Vitória por 1 a 0. Mais três pontos ajudam o time de Roger Machado a se afastar da zona de rebaixamento e começar a mirar posições de destaque na tabela. O Colorado está em 15º lugar, com 14 pontos.

O Ceará tenta se recuperar. O Vozão perdeu por 1 a 0 para o Corinthians em pleno Castelão na quarta, o que custou a queda no Brasileirão justamente para os paulistas. Os comandados de Léo Condé estão na 11ª posição com 18 pontos.

Escalações prováveis

Inter – técnico: Roger Machado

O Colorado contará com o retorno de Bernabei. O lateral-esquerdo está recuperado da lesão muscular na coxa esquerda. Victor Gabriel, que iniciou improvisado pelo lado diante do Vitória, volta a ser o parceiro de Vitão na zaga.

Escalação provável: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

Ceará – técnico: Léo Condé

Para o jogo contra o Inter, Léo Condé não vai poder contar com Lucas Mugni e Fernandinho. O meia está fora do confronto pois foi punido com o terceiro cartão amarelo no último jogo e vai cumprir suspensã. O atacante ficou fora por desgaste físico. Por outro lado, Pedro Henrique e Pedro Raul retornam para a equipe titular.

Escalação provável: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.

Arbitragem

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Assistente 2: Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Quarto árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC)

2025-07-20