Inter No Beira-Rio, Inter enfrenta o Juventude pelo Campeonato Brasileiro Série A

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











O Colorado chega embalado após duas vitórias seguidas no Brasileirão Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter recebe o Juventude (RS), às 20h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na noite desta segunda-feira (29). O confronto acontece pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Em maio, quando ocorreu o último encontro entre os clubes gaúchos, a partida acabou empatada em 1 a 1, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

O Colorado chega embalado após duas vitórias consecutivas no Brasileirão. Com os resultados positivos, o time de Mano Menezes ingressou entre os seis melhores da competição com 39 pontos, mesma pontuação do Corinthians (SP), quarto colocado. Na rodada anterior, o Inter venceu o Avaí, na Ressacada, por 1 a 0, no último minuto de jogo.

Já o time da Serra Gaúcha, que luta para tentar permanecer na Série A do Brasileirão, nas últimas quatro partidas do returno somou apenas um ponto, no empate contra o Botafogo (RJ) em 2 a 2.

Provável Inter

Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Johnny, Carlos de Pena, Mauricio e Wanderson; Alemão

Provável Juventude

Pegorari; Rodrigo Soares, Paulo Miranda (Vitor Mendes), Nogueira e Moraes; Elton, Anderson Leite e Bruno Nazário; Paulo Henrique, Felipe Pires e Isidro Pitta.

Arbitragem

Árbitro:Bruno Arleu de Araujo (Fifa/RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Thiago Henrique Neto Farinha (RJ)

Quarto árbitro:Jonathan Giovanella Vivian (RS)

VAR:Wagner Reway (PB)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter