Saúde Campanha de Prevenção de Complicações do Diabetes é lançada

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2022

Segundo a Federação Internacional de Diabetes, um a cada três adultos na América Central e do Sul vive com diabetes, mas ainda desconhece o diagnóstico Foto: Divulgação O termo pré-diabetes é utilizado para indicar que um paciente apresenta risco alto para desenvolver diabetes tipo 2. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

Com o tema “A Prevenção Salva Vida”, a Coalizão Vozes do Advocacy em Diabetes e Obesidade lançou uma campanha para sensibilizar a população brasileira sobre a importância do diagnóstico precoce e da prevenção de complicações.

Segundo a Federação Internacional de Diabetes, um a cada três adultos na América Central e do Sul vive com diabetes, mas ainda desconhece o diagnóstico. Presume-se que, no Brasil, 46% das pessoas entre 20 e 79 anos, que vivem com a doença, também desconhecem o diagnóstico.

Atualmente, cerca de 42,9 bilhões de dólares são gastos com o tratamento do diabetes e suas complicações no país e estamos certos de que boa parte deste valor poderia ser economizado com o diagnóstico precoce.

“Segundo a Federação Internacional de Diabetes, há no Brasil 8 milhões de pessoas ainda não diagnosticados com a condição e sabemos que a pandemia de Covid-19 trouxe um número maior de pessoas com o diabetes, devido ao aumento de peso (uma média de 6kg), e à contaminação com o Coronavírus”, relata Vanessa Pirolo, coordenadora da Coalizão Vozes do Advocacy em Diabetes e Obesidade.

“Estamos lançando a campanha para estimular os brasileiros a se consultarem com seus médicos e fazerem seus exames de glicemia em jejum, ou procurem a Unidade Básica de Saúde mais próxima para solicitar e realizar o teste de ponta de dedo, que é um pré-diagnóstico. Nossa expectativa é ampliar os diagnósticos precoces, reduzindo os riscos de complicações destes pacientes e, por consequência, reduzindo o impacto do Sistema Único de Saúde por internações e hospitalizações, desonerando seus custos”, acrescenta a coordenadora.

Junto com a campanha, foi lançado o site institucional da Coalizão, com conteúdos sobre diabetes e obesidade e o contato das organizações de todo o país, que fazem parte dessa iniciativa.

Para ajudar a ampliar os diagnósticos de diabetes no País, a campanha também lança uma petição pública, buscando o apoio popular a partir de assinaturas para sugerir ao Ministério da Saúde a inclusão do procedimento de medição de glicose na porta de entrada do protocolo de atendimento de urgências e emergências do Sistema Único de Saúde.

Para que a mensagem da campanha possa chegar até a população, foram solicitados espaços de mídia calhau para diferentes veículos de comunicação em todo o país. Ela também está sendo veiculada nas redes sociais da Coalizão Vozes do Advocacy, bem como nas redes sociais das 24 organizações, que a compõem, e de instituições apoiadoras como sociedades médicas, organizações de pacientes parceiros, influenciadores digitais, deputados federais ligados à causa e personalidades de destaque no panorama nacional.

Com estratégia, planejamento e conteúdo desenvolvidos pela Relações Públicas e mestra em Políticas Públicas, Mely Paredes, a campanha teve suas identidade visual e peças desenvolvidas por Thomas Bauer, do estúdio de criação Vagante, VT e SPOT da Catraca Filmes, sob comando de Binho Ferronatto e equipe, e site desenvolvido pelo designer Pedro Heinen.

A iniciativa tem o apoio de: Allergan, AstraZeneca, Bayer, BD, Boehringer, Johnson & Johnson Medtech, Merck, MSD, Novartis, NovoNordisk, Roche, Sanofi e SteviaSoul .

