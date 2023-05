Inter No Beira-Rio, Inter perde para o Athletico Paranaense por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2023

A derrota termina com a invencibilidade de quase 11 meses do time gaúcho no Beira-Rio. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional A derrota termina com a invencibilidade de quase 11 meses do time gaúcho no Beira-Rio. (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional) Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Jogando no Beira-Rio, nesta quarta-feira (10), o Inter perdeu por 2 a 0 para o Athletico Paranaense. O confronto foi válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, a derrota termina com a invencibilidade de quase 11 meses (27 partidas) do time gaúcho no Beira-Rio. Com o resultado, a equipe de Mano Menezes continua com 7 pontos e, provisoriamente, fica na 11ª posição da tabela de classificação do torneio. O Colorado volta a campo no sábado (13), às 21h, para enfrentar o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pela sexta rodada do campeonato nacional.

O Inter iniciou o jogo no campo do Athletico e pressionava a saída de bola, principalmente pelo lado direito de ataque. Luiz Adriano acertou duas vezes o poste, um em cabeceio e outra ao tentar encobrir Bento. Já Pedro Henrique obrigou o goleiro a realizar grande defesa.

Aos 18 minutos, Wanderson fez fila pela esquerda e tocou para Pedro Henrique na entrada da área. O camisa 28 dominou e bateu no ângulo, mas Bento defendeu.

Aos 21 minutos, Vitão fez um lançamento da defesa e Luiz Adriano disparou. Ele dominou com o bico da chuteira e emendou um chute por cobertura, na saída de Bento, mas a bola explodiu no travessão.

A partir dos 30 minutos, o Furacão começou a avançar com Vitor Roque. O jovem atacante criou a melhor oportunidade atleticana ao encontrar Pablo na área, mas a finalização teve desvio e foi para fora.

Segundo tempo

Aos 3 minutos do segundo tempo, Bustos disputou a bola com Canobbio, que havia acabado de entrar, e errou o passe. O uruguaio interceptou e bateu cruzado, mas mandou para fora.

Aos 34 minutos, Canobbio tocou para Christian na entrada da, que ajeitou e bateu colocado. A bola saiu com muita curva e parou na bochecha da rede, sem chances para Keiller.

Após o gol, o time da casa se lançou ao ataque e acabou cedendo espaços. O Athletico chegou duas vezes seguidas no contra-ataque, com Vitor Roque e Vitor Bueno, mas o goleiro do Inter parou ambas as chances.

Nos acréscimos, Bigode foi lançado na velocidade e deu um toque por cima de Keiller para decretar a vitória do time paranaense.

Ficha Técnica

– Inter: Keiller; Fabricio Bustos (Igor Gomes), Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Baralhas, De Pena, Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano (Gabriel Barros). Técnico: Mano Menezes.

– Athletico: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Hugo Moura (Canobbio), Erick e Alex Santana (Vitor Bueno); Pablo, Thiago Andrade (Christian) e Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra.

– Árbitragem: Bruno Arleu de Araujo; assistentes: Rodrigo Figueiredo Correa e Luiz Claudio Regazone; e VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira.

