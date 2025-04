Inter No Beira-Rio, Inter recebe nesta quarta-feira o Palmeiras pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

A preparação do Colorado para a partida foi finalizada nessa terça-feira (15) com um trabalho fechado no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Após o empate em 0 a 0 com o Fortaleza em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e disputado na Arena Castelão no último final de semana, o Inter volta a campo nesta quarta-feira (16) para encarar o Palmeiras pelo torneio nacional. A partida começa às 19h30min no Beira-Rio. Com 5 pontos na tabela, a equipe de Roger Machado não perde há 17 jogos.

O grupo colorado teve apenas um dia de treinamento antes do duelo com o time paulista. A preparação para a partida foi finalizada nessa terça-feira (15) com um trabalho fechado no CT Parque Gigante. O treinador Roger Machado comandou atividades técnicas e táticas no gramado, realizando os últimos ajustes no time.

O desafio seguinte do Inter pelo Brasileirão, na quinta rodada, será o clássico Grenal. No próximo sábado (19), o Colorado visita o Grêmio na Arena, às 21h.

Copa Libertadores

Já pela Copa Libertadores, o Inter volta aos gramados no dia 22 (terça-feira) para enfrentar o Nacional, do Uruguai, no Beira-Rio. Na última partida pelo torneio continental, o Colorado havia vencido o Atlético Nacional, da Colômbia, por 3 a 0, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos. Os gols foram marcados por Alan Patrick (dois de pênalti). Com o resultado, o Colorado assumiu a liderança do Grupo F, com 4 pontos.

Roger renovado

Em outra frente, no último sábado (12), o Inter confirmou a renovação do contrato com o técnico Roger Machado até dezembro de 2026. O treinador está no comando da equipe desde julho de 2024 e liderou a campanha invicta que garantiu o título do Gauchão de 2025. “É uma alegria imensa seguir neste projeto. Estou plenamente adaptado ao clube e cada vez mais motivado para continuar construindo uma trajetória de conquistas com esse grupo”, disse Roger.

