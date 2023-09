Inter No Beira-Rio, Inter recebe o Atlético Mineiro pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2023

A partida é válida pela 25ª rodada do Brasileirão Foto: Portal O Sul A partida é válida pela 25ª rodada do Brasileirão (Foto: Portal O Sul) Foto: Portal O Sul

No Beira-Rio, o Inter enfrenta o Atlético-MG neste sábado (30), às 21h, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Brasileirão.

O Colorado está em 14º com 29 pontos. O time do técnico Eduardo Coudet volta a focar no nacional em busca de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente está quatro à frente do Bahia, 17º e que abre o temido Z-4. Porém, como há o duelo com o Fluminense pela Libertadores na quarta-feira (04), tentará o resultado com os reservas.

O Galo ocupa o nono lugar com 37. Os comandados de Felipão esperam superar os gaúchos para embolar a disputa por uma vaga à próxima edição da Libertadores. O Bragantino, que fecha o G-4, tem 42, e o Athletico-PR, sexto e último que garantiria vaga ao torneio, está com 40.

Provável escalação do Inter

Keiller; Rômulo, Igor Gomes, Nico Hernández e Dalbert; Gabriel, Campanharo, Bruno Henrique e Gabriel Barros; Lucca e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.

Provável escalação do Atlético Mineiro

Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Rodrigo Battaglia, Edenilson e Pedrinho; Paulinho, Hulk e Pavón. Técnico: Felipão.

Arbitragem Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Arbitragem Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (Fifa/BA) Assistente 2: Alex dos Santos (SC) VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA/SP) Quarto árbitro: Francisco Soares Dias (RS)

