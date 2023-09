Política Cirurgia cardíaca da presidente do PT foi bem-sucedida, informa hospital

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2023

O procedimento transcorreu “com sucesso, sem quaisquer intercorrências ou complicações” Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados . (Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados) Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

A cirurgia cardíaca da presidente do PT (Partido dos Trabalhadores), deputada Gleisi Hoffmann (PR-PT), foi bem-sucedida, de acordo com boletim médico do hospital DF Star deste sábado (30). O procedimento transcorreu “com sucesso, sem quaisquer intercorrências ou complicações”.

Hoffmann se submeteu a um procedimento cirúrgico de revascularização do miocárdio na manhã deste sábado. Foram realizados dois enxertos de artéria mamária para restaurar a circulação sanguínea adequada ao coração.

De acordo com o boletim médico, a deputada foi encaminhada à UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para acompanhamento e observação depois de passar pela cirurgia, procedimento padrão após intervenções desta natureza.

“A equipe médica responsável permanecerá monitorando o estado de saúde da deputada, que até o presente momento, apresenta sinais vitais estáveis, indicativos de recuperação progressiva”, diz o boletim do hospital.

Obstrução coronária

Gleisi foi internada, na quinta-feira (28), no hospital DF Star, no centro de Brasília, após realizar exames de rotina que constataram uma obstrução coronária.

As artérias coronárias são os vasos sanguíneos que irrigam o músculo do coração. O tratamento pode ocorrer por forma medicamentosa ou cirúrgica, dependendo da avaliação médica.

Segundo boletim médico, o procedimento de revascularização do miocárdio “é rotineiramente realizado em casos de doença arterial coronária, e refere-se à colocação de um enxerto de mamária e uma ponte de safena, que criam um novo caminho para o sangue fluir até o coração”.

O médico Roger Oliveira, cardiologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, explicou que as coronárias são os vasos que levam sangue ao músculo cardíaco, sendo “fundamentais para o funcionamento do coração”.

“Temos três principais coronárias que vão se subdividindo em ramos menores, semelhante a um tronco de árvore e seus galhos, cobrindo todo o coração”, disse.

A chamada “obstrução coronária” acontece devido à formação de placas no interior desses vasos. Segundo o cardiologista, essa obstrução vem principalmente de “placas de ateroma”.

“São placas constituídas por colesterol, cálcio, células como linfócitos e outras substâncias”, pontuou Oliveira. Com o passar do tempo, a parede do vaso fica mais rígida, a placa aumenta e o diâmetro da artéria diminui.

“O aumento dessa placa pode reduzir o fluxo sanguíneo das coronárias, o que pode causar sintomas como dor no peito, falta de ar, e, por fim, causar o infarto do miocárdio, que é a obstrução total ou quase total da coronária”, explicou.

