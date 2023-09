Política “Meu boy é impressionante”, diz Janja nas redes sociais sobre recuperação de Lula

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Primeira-dama faz postagem na rede "X" atualizando estado do presidente após passar por cirurgia no quadril e pálpebras Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A primeira-dama Janja Lula da Silva fez uma publicação neste sábado (30) na rede “X” (antigo Twitter), dizendo “meu boy é impressionante”, se referindo à recuperação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo ela, está “tudo muitoooo bem”. Lula passou por uma cirurgia no quadril na sexta-feira (29) e, aproveitando a anestesia, também passou por uma correção nas pálpebras. De acordo com o boletim médico, o presidente passou a noite estável, caminhou pela manhã deste sábado e fez sessões de fisioterapia.

Ainda segundo o informativo, Lula permanece internado em apartamento e sob os cuidados “das equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, da Dra. Ana Helena Germoglio e Prof Dr. Giancarlo Cavalli Polessello”.

Cirurgia no quadril e nas pálpebras

A equipe médica do presidente informou que a cirurgia no quadril transcorreu “normalmente” e ele está bem. Lula não precisou ficar internado em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A alta do presidente deve acontecer entre segunda-feira (02) e terça-feira (03). A médica Ana Helena Germoglio informou que ele sairá do hospital caminhando. Lula contará com o auxílio de andador por conta do equilíbrio, que deve voltar em algumas semanas.

O médico Giancarlo Polesello, responsável pela cirurgia, explicou que o atrito nos ossos do presidente era bastante proeminente. Os sintomas da artrose devem diminuir até a sexta semana e as dores passarão até a décima semana. Lula fará exercícios para fortalecimento do local sozinho e com acompanhamento profissional.

O médico Roberto Kalil disse que a cirurgia foi realizada no Hospital Sírio-Libanês de Brasília por ser ortopédica e ter o risco de trombose, que poderia ocorrer em uma viagem de avião, caso fosse feita em São Paulo.

Além do procedimento no quadril, Lula também passou por uma correção nas pálpebras. Segundo Kalil, a questão das pálpebras não foi informada anteriormente porque ainda não estava confirmada.

A blefaroplastia foi realizada por ele ter alterações no local, que o atrapalhava, sendo uma questão médica e não estética.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/meu-boy-e-impressionante-diz-janja-nas-redes-sociais-sobre-recuperacao-de-lula/

“Meu boy é impressionante”, diz Janja nas redes sociais sobre recuperação de Lula

2023-09-30