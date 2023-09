Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre fecha preventivamente três comportas do Cais Mauá

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2023

A medida é necessária devido ao vento Sul, que represa água do Lago Guaíba Foto: Luciano Lanes/PMPA (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

Na tarde deste sábado (30), o prefeito Sebastião Melo ordenou o fechamento preventivo dos portões 4, 6 e 11 do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre. Equipes do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) realizam o trabalho nas comportas do Cais Mauá.

A medida é necessária devido ao vento Sul, que represa água do Lago Guaíba. A medição no Cais Mauá oscila entre 2,80 e 2,90 metros. A cota de inundação é de 3 metros.

“O Catamarã vai suspender temporariamente as operações, assim como o Cisne Branco. Atuação é preventiva até o nível do Guaíba estabilizar”, informou Melo, via Twitter. As equipes da prefeitura continuam mobilizadas atuando na limpeza da cidade e no suporte às famílias.

