Inter No Beira-Rio, Inter recebe o Cruzeiro pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2023

A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão

O Inter recebe o Cruzeiro, neste sábado (1), a partir das 21h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado está com 20 pontos e está em 6° lugar. Já o Cruzeiro, é o 12° colocado, com 17 pontos.

Invicto há noves jogos e classificado na Libertadores, o Inter está no seu melhor momento na temporada. A equipe gaúcha venceu três jogos seguidos no Brasileirão e quer entrar no G-4 nesta rodada.

O clube mineiro vem de cinco tropeços consecutivos. O Cruzeiro conseguiu se recuperar com uma vitória sobre o São Paulo, em casa. O time de Pepa não perderá posições em caso de derrota, mas tem chance de subir até seis degraus na tabela, se vencer.

Provável escalação do Inter

John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Johnny, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano.

Provável escalação do Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado e Mateus Vital; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto.

Arbitragem

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães – RJ/Fifa

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa – RJ/Fifa

Assistente 2: Luiz Cláudio Regazone – RJ

VAR: Wagner Reway – PB/Fifa

Quarto árbitro: Roger Goulart – RS

