Por Redação O Sul | 1 de julho de 2023

O jogo válido pela 13ª rodada da Série A

Na Arena Fonte Nova, Grêmio enfrenta o Bahia, a partir das 18h30min, neste sábado (1°) pela 13° rodada do Brasileirão. A partida abre uma sequência de partida entre os dois times. Os dois se enfrentam na Copa do Brasil na próxima terça-feira (4).

O Grêmio chega embalado após alcançar a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com a goleada em cima do Coritiba. Fora das quatro linhas, o clube passou por mudanças recentes após a saída do vice-presidente de futebol, Paulo Caleffi e na polêmica de Suárez sobre sua ida para Barcelona.

O Bahia vem de derrota para o Fluminense e entra em campo ameaçado pela zona de rebaixamento. Para evitar terminar a 13ª rodada no grupo dos quatro últimos, o Tricolor precisa vencer o Grêmio. O Esquadrão tem média de quase 35 mil torcedores pagantes nos jogos da Série A.

Provável escalação do Grêmio

Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Uvini, Kannemann (Gustavo Martins) e Reinaldo (Cuiabano); Villasanti, Mila, Bitello, Cristaldo e Ferreira (Cuiabano); Vina

Provável escalação do Bahia

Marcos Felipe; Cicinho, Kanu, Vitor Hugo e Chávez (Ryan); Acevedo, Rezende, Thaciano e Cauly; Kayky e Vinícius Mingotti (Everaldo).

Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE).

Assistente 1: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO).

Assistente 2: Renan Aguiar da Costa (CE).

Árbitro de Vídeo (VAR): Thiago Duarte Peixoto (SP).

Acompanhe na Rádio Grenal

