Inter No Beira-Rio, Inter vence o Ypiranga por 3 a 0 e assume a liderança do Gauchão

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com o resultado do confronto, válido pela terceira rodada, o Colorado somou 7 pontos na tabela. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho e disputado na tarde desse sábado (27), o Inter venceu o Ypiranga por 3 a 0 no Beira-Rio. Com gols de Alan Patrick, Wanderson e Charles Aránguiz, a equipe comandada por Eduardo Coudet somou 7 pontos e assumiu a liderança do torneio estadual. Na próxima quarta-feira (31), o Colorado volta a campo diante do Guarany, em Bagé, a partir das 18h30min.

Mais de 12 mil pessoas acompanharam a goleada no Beira-Rio. Entretanto, por conta de uma punição em razão da briga generalizada na semifinal do Gauchão do ano passado contra o Caxias, apenas mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência puderam acessar o estádio.

O jogo

O duelo começou com pressão do Inter. Aos 8 minutos, De Pena tramou jogada com Alan Patrick e cruzou na cabeça de Vitão, que mandou por cima. Aos 15min, gol do Inter. Após troca de passes, Valencia foi acionado por Bruno Henrique, que dominou e rolou para Alan Patrick marcar o primeiro gol do sábado. Na sequência, aos 23, Alan Patrick cobrou falta, Renê desviou e Uchôa, ao tentar cortar, quase fez um gol contra.

Quatro minutos mais tarde, o Ypiranga respondeu. Aos 27, após cruzamento da direita, Foguinho dominou e soltou a bomba, mas a bola acabou indo para fora. Aos 31, depois do cruzamento da esquerda, Valencia aproveitou erro da defesa do Ypiranga e chutou forte, mas Willian Gomes acabou fazendo a defesa. O equatoriano apareceria novamente na sequência. Ele recebeu na intermediária, tentou vencer na corrida, mas acabou adiantando a bola, que ficou com o goleiro Marcão.

Aos 43, novo gol do Inter. Wanderson recebeu em frente à grande área, dominou e chutou. A bola desviou e tirou o goleiro da jogada.

A segunda etapa começou como terminou o primeiro tempo, com o Inter pressionando o adversário. O capitão Alan Patrick acionou Valencia, que disparou, deixou para trás o marcador, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo. Aos 10, Wanderson tentou avançar na área, mas se atrapalhou com Valencia e desperdiçou o ataque. Aos 22, após cruzamento da esquerda, Valencia ajeitou para Alario, que soltou a bomba. Willian Gomes salvou em cima da linha.

O Colorado seguiu em cima do Ypiranga e chegou ao terceiro gol aos 35. Alan Patrick acionou Hyoran, que cruzou rasteiro para Aránguiz. O chileno chutou rasteiro, a bola bateu na trave e entrou no cantinho. No último lance da partida, o atacante Wanderson, do Ypiranga abriu e chutou da entrada da área para defesa de Anthoni.

Com o resultado, o Inter assume momentaneamente a liderança do Gauchão com 7 pontos. A equipe comandada pelo técnico Eduardo Coudet enfrentará o Guarany nesta quarta (31), às 18h30min.

Ficha técnica

– Internacional (3): Anthoni; Fabricio Bustos, Gabriel Mercado, Vitão (Robert Renan) e Renê; Aránguiz (Rômulo) Bruno Henrique (Lucas Alario), Carlos de Pena (Hyoran) e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia (Lucca). Técnico: Eduardo Coudet.

– Ypiranga (0): Marcos Falkoski; Gedeílson (Lucas Lopes), Willian Gomes, Heitor e Foguinho; Karl, Anderson Uchôa e Taddei (Mossoró); Gabriel Lima (Jhonatan Ribeiro), Zé Vitor (Edson Cariús) e Mateus Anderson (Wanderson). Técnico: Jerson Testoni.

– Arbitragem: Erico Andrade de Carvalho, auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor e Otavio Legramanti. Quarto Árbitro: Rodrigo Brand da Silva.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/no-beira-rio-inter-vence-o-ypiranga-por-3-a-0-pelo-campeonato-gaucho/

No Beira-Rio, Inter vence o Ypiranga por 3 a 0 e assume a liderança do Gauchão

2024-01-27