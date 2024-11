Economia No Brasil, cartões de crédito movimentam 3 trilhões de reais no ano

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2024

O cartão de crédito foi a modalidade mais usada nas compras e pagamentos, com 5 bilhões de transações. (Foto: Reprodução)

As compras realizadas com cartões de crédito, débito e pré-pagos atingiram a marca de R$ 1 trilhão no terceiro trimestre deste ano, de acordo com dados da Abecs, associação que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento. O montante, recorde para o período, é 10,2% superior em relação a igual trimestre do ano passado. No acumulado de janeiro a setembro, o valor transacionado nas compras com cartões chegou a R$ 3 trilhões, crescimento de 10,9% em relação ao mesmo período de 2023.

‘’Esse volume transacionado com cartões é inédito para um terceiro trimestre; ele foi impulsionado pelo desempenho da economia, com o desemprego em queda e o setor de comércio acumulando uma expansão de 5,1% – fatores que sempre incrementam os dados indústria’’, afirmou Giancarlo Greco, presidente da Abecs, durante a apresentação dos resultados em coletiva de imprensa realizada na manhã de 7/11/24.

Na comparação entre as modalidades, o destaque ficou, por mais um trimestre, com o cartão de crédito: R$ 693,2 bilhões, crescimento de 14%. O segundo maior volume transacionado foi com cartão de débito, que movimentou R$ 248,3 bilhões (-0,4%). Já o cartão pré-pago somou R$ 94,1 bilhões (+14,7%).

Quantidade de transações

No terceiro trimestre, o uso dos cartões como um todo ultrapassou a marca de 11,5 bilhões de transações, alta de 7,1%. Isso significa que os brasileiros fazem, em média, 127 milhões de pagamentos por dia (ou algo em torno de 1.500 por segundo) tanto em estabelecimentos físicos como em ambientes online.

O cartão de crédito foi, também, a modalidade mais usada nas compras e pagamentos, com 5 bilhões de transações. Na sequência vêm o cartão de débito, com 4,2 bilhões, e o pré-pago, com 2,3 bilhões.

“Os resultados acima do previsto para o período indicam o provável cumprimento da estimativa para o ano, de R$ 4 trilhões transacionados em cartão, e o alcance do volume positivo esperado para a indústria em 2024”, destacou Greco.

Pagamentos recorrentes

Um ponto inédito trazido pela Abecs neste balanço são as informações do uso dos cartões para pagamentos recorrentes, modalidade de cobrança automática que facilita a rotina do consumidor e gera mais eficiência de recebimento ao estabelecimento comercial.

Os pagamentos recorrentes movimentaram R$ 28 bilhões no terceiro trimestre de 2024. O crescimento é de 41,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Em dois anos, o volume movimentado por transações recorrentes cresceu 89,2%.

No recorte por modalidade, o cartão de crédito movimentou R$ 26,6 bilhões (+44%), o cartão pré-pago R$ 685 milhões (+38,9%) e o cartão de débito R$ 673 milhões (+15,8%).

‘’As cobranças automáticas, como são chamados os pagamentos recorrentes, estão em franca expansão e continuarão como uma forte tendência no mercado brasileiro devido à sua conveniência’’, salientou Greco.

Cartão de débito cresce no ambiente online

No recorte de compras remotas, ou seja, no ambiente online, os cartões movimentaram R$ 246 bilhões no terceiro trimestre de 2024. O uso dos meios eletrônicos de pagamento pela internet e outros canais remotos, como aplicativos e carteiras digitais, cresceu 15,8% no período.

O cartão de débito continua ganhando cada vez mais espaço nessas transações, tendo apresentado crescimento de 6,9% no trimestre. Se avaliado o crescimento em relação ao período antes da pandemia (3º trimestre de 2019 x 3º trimestre de 2024), o uso do débito em compras não-presenciais subiu 427,8%, enquanto o do cartão de crédito cresceu 186,6%.

‘’O crescimento do débito em compras não presenciais se deve, em grande medida, a iniciativas tomadas recentemente pela indústria, como o débito online, modalidade que padroniza a jornada de uso do instrumento no ambiente digital’’, argumentou o executivo.

Pagamento por aproximação

Os pagamentos por aproximação, que utilizam a tecnologia NFC (Near Field Communication), movimentaram R$ 376 bilhões no terceiro trimestre. O volume transacionado cresceu 46,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A quantidade de compras utilizando esta tecnologia chegou a 66 bilhões por dia. Ou seja, a cada hora, brasileiros realizam, em média, cerca de 2,8 milhões de pagamentos por aproximação. A quantidade total de compras cresceu 33% em relação ao mesmo período do ano anterior.

‘’A cada novo trimestre, o número de pagamentos por aproximação impressiona e confirma que a modalidade já é amplamente utilizada no mercado, incentivada pela comodidade e rapidez que proporciona”, frisou Greco.

Em setembro de 2024, a quantidade de compras com cartões e outros dispositivos por aproximação atingiram 65% dos pagamentos presenciais. Até o primeiro semestre de 2025, espera-se que os pagamentos por aproximação representem 70%.

Pesquisa recente do Instituto Datafolha apontou que, dentre os consumidores que costumam realizar pagamentos por aproximação, a maioria usa a tecnologia de maneira frequente, ou seja, sempre ou quase sempre (61%). Além disso, rapidez e comodidade foram os principais benefícios citados pelos consumidores (89%) ao se utilizar o modelo NFC.

