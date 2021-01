O consórcio já divulga desde 2020 o número de mortes e casos por coronavírus, além da situação nos estados e a tendência da pandemia no País.

A vacinação começou em 17 de janeiro, em São Paulo, e nos dias seguintes se estendeu aos demais Estados do País. Serão imunizadas, nesta primeira fase, 2,8 milhões de pessoas de grupos prioritários (34% dos trabalhadores de saúde, pessoas com 60 anos ou mais em instituições como asilos, pessoas com deficiência também nestas instituições e indígenas vivendo em terras indígenas.

O total de vacinados (109.097) é a soma dos vacinados em Bahia (36.097), Espírito Santo (5.110), Maranhão (3.894), Rio Grande do Norte (3.656), São Paulo (52.925) e o Distrito Federal (7.409). As demais unidades da Federação não divulgaram dados.

Esse número equivale a 0,05% da população brasileira, 0,07% da população acima de 18 anos, 3,82% da prioritária da fase 1 e 1,82% das doses disponíveis.