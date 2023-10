Mundo No Conselho de Segurança da ONU, Brasil condena atos terroristas do Hamas e pede libertação de reféns

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ministro Mauro Vieira afirmou que Brasil vai se esforçar para evitar "mortes e derramamento de sangue". (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil apresentou ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) um texto em que condena os ataques terroristas do grupo extremista Hamas contra Israel e pede a libertação dos civis, além de um cessar-fogo. O documento foi apresentado na reunião do colegiado em Nova York.

A guerra entre Hamas e Israel entrou no nono dia nesse domingo e já deixou mais de 4 mil mortos entre israelenses e palestinos. Em Gaza, mais de 700 crianças morreram, informou o Unicef. Três brasileiros que estavam em Israel morreram.

O conselho, neste mês de outubro, é presidido pelo Brasil. A presidência é rotativa. O colegiado tem 5 membros permanentes e 10 não-permanentes.

O texto apresentado pelo Brasil ainda será avaliado pelos demais membros do Conselho. O documento faz uma série de reivindicações às duas partes envolvidas no conflito, como:

1. A revogação da determinação de Israel para que civis evacuem as áreas do norte de Gaza e se realoquem no sul do território;

2. Que Hamas e Israel permita acesso de agências da ONU e a criação de corredores humanitários;

3. O fim de medidas que privam civis de acesso a artigos básicos para sua sobrevivência, como eletricidade, comida, combustível e medicamentos.

Sem consenso

Na sexta (13), o Conselho de Segurança da ONU se reuniu, mas não alcançou um consenso sobre um texto final a respeito do conflito entre israelenses e palestinos. Participantes do encontro afirmaram que conversas continuarão, de modo informal daqui em diante, para a costura de um documento que reflita uma posição de acordo entre todos os membros.

Um dos principais temas do encontro foi a criação de um corredor humanitário que ligue a Faixa de Gaza ao Egito. A medida tem tido a mobilização diplomática do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos últimos dias. O objetivo do corredor é servir de saída para civis que queiram deixar Gaza e de entrada de alimentos, remédios e água.

Porta-voz do Brasil na reunião, o ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira disse que o país está empenhado para chegada de um acordo dentro do Conselho de Segurança. Segundo ele, o Brasil vai se esforçar para evitar “mortes e derramamento de sangue”.

Composição

O Conselho de Segurança da ONU tem como membros permanentes China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. Os membros não permanentes, que têm participação de dois anos, no momento, são: Albânia, Brasil, Emirados Árabes Unidos, Equador, Gabão, Gana, Japão, Malta, Moçambique e Suíça.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/no-conselho-de-seguranca-da-onu-brasil-condena-atos-terroristas-do-hamas-e-pede-libertacao-de-refens/

No Conselho de Segurança da ONU, Brasil condena atos terroristas do Hamas e pede libertação de reféns

2023-10-15