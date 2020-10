Bem-Estar No Dia D de vacinação contra a poliomielite, mais de 5,2 mil crianças foram imunizadas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2020

O movimento foi intenso nas 68 unidades de saúde da Capital Foto: Anselmo Cunha/PMPA O movimento foi intenso nas 68 unidades de saúde da Capital. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

No Dia D de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação, 5.205 crianças foram imunizadas com as gotinhas neste sábado (17) em Porto Alegre, de acordo com o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações.

A campanha nacional de vacinação contra a polio começou em 5 de outubro e, até agora, totaliza 11.072 doses aplicadas na Capital. Os dados atualizados da multivacinação serão divulgados nesta segunda-feira (19).

Neste sábado, o movimento foi intenso nas 68 unidades de saúde de Porto Alegre. Os profissionais atuaram no atendimento ao público das 8h às 17h. No Centro de Saúde Modelo, as crianças foram recebidas pelo Zé e pela Maria Gotinha.

Apesar do grande movimento nas unidades de saúde durante o Dia D, a cobertura ainda está abaixo do esperado pela Secretaria Municipal de Saúde. Por isso, é muito importante que pais ou responsáveis procurem os locais de vacinação até 30 de outubro para garantir a imunização.

A meta da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar 61.784 crianças contra a poliomielite.

