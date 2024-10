Porto Alegre No Dia das Crianças, quase 20% dos lojistas de Porto Alegre venderam mais

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2024

Para 42% dos lojistas as vendas se mantiveram, 17% afirmaram que venderam mais, e os demais venderam menos Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Dia das Crianças de 2024, em 12 de outubro, foi marcado pelo alto índice de manutenção nas vendas deste ano em relação ao ano passado. Foi isso que a pesquisa realizada pelo Sindilojas Porto Alegre mostrou.

Para 42% dos lojistas as vendas se mantiveram, 17% afirmaram que venderam mais, e os demais venderam menos. Este movimento gerou num ticket médio no valor de R$ 181. Segundo os respondentes, as justificativas apontadas para a diminuição das vendas nas lojas são distintas. Enchentes, ano de eleição, falta de dinheiro e muita venda na internet estão entre as causas.

Sobre vendas, os produtos mais procurados por segmento, foram: Brinquedos: bonecas; Calçados: tênis; Cosméticos, perfumaria e produtos de higiene: perfume; Eletrônicos: fone de ouvido e Vestuário: camisetas

Os que venderam apenas na loja física correspondem a 54%. Já por outro lado, pouco menos da metade dos lojistas (46%) ouvidos pela pesquisa afirmou ter vendido tanto na loja física quanto online.

Para os que venderam online, o WhatsApp foi o meio mais utilizado, com 67,4% das vendas feitas pelo aplicativo. O site da loja foi o segundo canal que mais vendeu, com 28,3%, e o Instagram surgiu na sequência, com 4,3%. Quanto ao formato de pagamento mais utilizado nas compras online, o PIX ficou em primeiro lugar, com 52,2%, seguido do link de pagamento, com 41,3%, e do cartão de crédito 19,6% (respostas múltiplas).

Mais promoções do que brindes

Como estratégia para atrair mais vendas durante o período, 38% dos lojistas afirmaram que apostaram em promoções. Houve, ainda, uma parcela de 29% que focou na decoração da vitrine para chamar mais clientes. Os que ofereceram descontos correspondem a 4% e os que realizaram a distribuição de brindes somaram 7%.

Demais dados:

Qual foi o período de maior movimento na loja para as compras de Dia das Crianças?

Na véspera: 57%

Na semana do Dia das Crianças: 33%

Na 1ª semana de outubro: 5%

Na loja física, quais foram as formas de pagamentos usadas pelos consumidores?

Parcelado no cartão de crédito: 69%

À vista do débito: 19%

À vista pelo Pix: 5%

Segundo o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, os resultados não tão animadores podem ser reflexos de uma análise mais criteriosa por parte dos consumidores. “A pretensão de comprar mais itens e de maiores valores foi alterada de última hora. A gente torce e trabalha para um retorno gradual de uma maior busca por produtos, mas o cenário permanece desafiador”, afirmou.

No Dia das Crianças, quase 20% dos lojistas de Porto Alegre venderam mais

2024-10-16