Porto Alegre No Dia do Consumidor, Procon gaúcho retoma nesta terça atendimento presencial em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Para o diretor do Procon RS, Rainer Grigolo, o dia 15 de março é uma data para reafirmar a importância dos direitos do consumidor. Foto: Reprodução Para o diretor do Procon RS, Rainer Grigolo, o dia 15 de março é uma data para reafirmar a importância dos direitos do consumidor. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta terça-feira (15), quando é celebrado o Dia do Consumidor, o Procon Estadual vai voltar a atender o público de forma presencial na sede da instituição, no Centro de Porto Alegre. Os atendimentos presenciais estavam suspensos desde 2020, em razão da pandemia do coronavírus.

Para o diretor do Procon RS, Rainer Grigolo, o dia 15 de março é uma data para reafirmar a importância dos direitos do consumidor. “O Procon está atento às demandas e acompanhando as tendências do público em geral. Exemplos disso são os canais de atendimento eletrônico, o tira dúvidas do WhatsApp, o bloqueio de telemarketing e a implementação da plataforma de solução de conflitos Modria”, disse.

Para a retomada do atendimento, que ocorre às 10h desta terça, serão adotadas todas as medidas necessárias para controle e prevenção da disseminação da covid-19. O consumidor deve agendar previamente o atendimento pelo site e, caso encontre dificuldade, é possível entrar em contato pelo WhatsApp (51) 3287-6200. Mesmo com a volta das atividades presenciais, o atendimento digital continuará disponível. O Procon RS atende somente consumidores de municípios onde não há Procon instalado.

Novidades

Ainda nesta terça, às 19h, o Procon RS lança o projeto “Lives do Consumidor”. Por meio da Escola Superior de Defesa do Consumidor, serão realizadas transmissões com informações educativas e dicas no perfil oficial do órgão no Instagram. As lives vão ocorrer quinzenalmente. Além disso, a instituição vai publicar semanalmente material multimídia para abordar de maneira direta os temas relevantes para o público consumidor.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre