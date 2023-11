Porto Alegre No domingo, Porto Alegre terá esquema especial de transporte público para a prova do Enem

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2023

Cartão TRI estará liberado para os estudantes, com a isenção correspondente à categoria de cada usuário. Foto: Alex Rocha/PMPA Cartão TRI estará liberado para os estudantes, com a isenção correspondente à categoria de cada usuário. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorre neste domingo (12). Porto Alegre terá o mesmo esquema de transporte do primeiro dia do exame, com ativação e ampliação de linhas. O cartão TRI estará liberado para os estudantes, com a isenção correspondente à categoria de cada usuário.

A EPTC orienta aos candidatos que farão a prova na Uniritter do Campus da Fapa que antecipem seu deslocamento, pois a avenida Manoel Elias passa por obras e, em razão disso, há o estreitamento da pista, o que resulta em um fluxo de trânsito lento. A mesma orientação serve para as regiões da PUCRS e do Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, que fica localizado na rua Ramiro Barcelos. As vias também contarão com maior fluxo de veículos, possibilitando lentidão nas ruas. Este ano, Porto Alegre tem 23.875 inscritos – cerca de 15% do total de candidatos do Rio Grande do Sul (com 159 mil inscrições).

Uniritter Campus Fapa

Será ativada a linha especial E95 – Eventual Concurso Fapa, operada pelo Consórcio Via Leste. A rota será pela avenida Protásio Alves, com uma viagem que sairá do Centro às 11h45. Além disso, haverá o reforço de uma viagem extra da linha 656 – Passo das Pedras /Fapa via Zona Norte, partindo do Centro às 12h. Os candidatos têm disponíveis, ainda, as linhas 4944 – Rubem Berta/Jardim Ypu; 4951 – Manoel Elias/Morro Santana; e 656, com as viagens cotidianas da tabela horária para domingos e feriados.

Uniritter Orfanotrófio

Reforço em três viagens da linha 263.2 – Orfanotrófio/Azenha. Ainda há a oferta da linha 263.1 – Orfanotrófio/Jardim Medianeira.

PUCRS – avenida Ipiranga

Reforço nas linhas T1 – Transversal 1; T4 – Transversal 4; 353 – Ipiranga/PUC/Ufrgs; e 343 – Campus/Ipiranga, com veículos articulados. A Carris terá as linhas T9 – Transversal 9 e T12A – Restinga PUC circulando no dia. Também haverá atendimento das linhas da região da Lomba do Pinheiro, como 397 – Bonsucesso; 398 – Pinheiro; 3984 – Pinheiro via Viçosa; e 3946 – Quinta do Portal/Mapa até Salgado Filho. Como opções, existem as linhas via avenida Bento Gonçalves: 344 – Santa Maria; 361 – Cefer; e 375 – Agronomia.

As demais linhas do sistema operam conforme a tabela horária oficial de domingos/feriados.

