Política No G20, Lula diz que questões geopolíticas não podem sequestrar a agenda do grupo

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2023

Lula fez a afirmação ao explicar como o Brasil irá organizar os trabalhos do G20 enquanto estiver à frente do bloco. Foto: Ricardo Stuckert/PR Lula fez a afirmação ao explicar como o Brasil irá organizar os trabalhos do G20 enquanto estiver à frente do bloco. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No discurso de encerramento da Cúpula do G20, na Índia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que questões geopolíticas não podem sequestrar a agenda do grupo. A última sessão do encontro, que ocorreu em Nova Delhi, foi feita neste domingo (10).

Lula fez a afirmação ao explicar como o Brasil irá organizar os trabalhos do G20 enquanto estiver à frente do bloco. O mandato brasileiro começa em dezembro deste ano e terminará em novembro de 2024.

Segundo o presidente, não interessa um “G20 dividido”. “Só com uma ação conjunta é que podemos fazer frente aos desafios dos nossos dias. Precisamos de paz e cooperação em vez de conflitos”, disse.

No sábado (9), durante entrevista ao canal indiano “Firstpost”, Lula disse que convidará o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para a Cúpula do G20 no Rio de Janeiro.

Putin é alvo de mandados de prisão por crimes de guerra expedidos pelo Tribunal Penal Internacional (TPI). No entanto, Lula disse que o presidente russo não será preso no Brasil se resolver participar do encontro no Rio de Janeiro.

“Eu acho que o Putin pode ir tranquilamente para o Brasil. Eu posso lhe dizer, se eu for o presidente do Brasil e ele for ao Brasil, não há por que ele ser preso”, afirmou.

Na mesma entrevista, Lula disse que o G20 não é o fórum adequado para discutir a guerra na Ucrânia e afirmou que o Brasil deseja participar dos esforços para a paz.

2023-09-10