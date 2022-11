Mundo No G20, presidente da Ucrânia diz que “agora é a hora” de pôr fim à guerra contra a Rússia

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2022

Zelensky apresentou um plano de paz com dez pontos para pôr fim à guerra Foto: Divulgação Zelensky apresentou um plano de paz com dez pontos para pôr fim à guerra. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apresentou, nesta terça-feira (15), um plano de paz com dez pontos para pôr fim à guerra contra a Rússia durante um discurso virtual aos líderes do G20, reunidos em Bali, na Indonésia.

“Estou convencido de que agora é a hora em que a guerra destrutiva russa deve e pode ser interrompida”, afirmou Zelensky. Entre as ações mencionadas pelo presidente ucraniano, está a troca de todos os prisioneiros com a Rússia.

“Milhares de nosso povo, militares e civis, estão em cativeiro russo. Eles são submetidos a tortura brutal. Conhecemos pelo nome 11 mil crianças que foram deportadas à força para a Rússia”, disse o líder ucraniano.

“Acrescente a isso centenas de milhares de adultos deportados e você verá a catástrofe humanitária que a guerra russa causou. Adicione presos políticos, cidadãos ucranianos que estão detidos na Rússia e no território temporariamente ocupado, em particular na Crimeia. Devemos libertar todas essas pessoas. Devemos nos unir em prol do único modelo realista de libertação de prisioneiros: todos por todos”, completou.

Zelensky acredita que o recuo russo em Kherson é uma oportunidade para pressionar o presidente Vladimir Putin a chegar a um acordo de paz. “Nós não vamos permitir que a Rússia recomponha suas forças”, afirmou.

Putin não participa do G20. Ele é representado pelo ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov. O chanceler russo disse que as condições da Ucrânia para reiniciar as negociações com Moscou são “fora da realidade”.

O G20 reúne ministros da Economia e presidentes de Banco Centrais de 19 países e da União Europeia.

