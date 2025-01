Rio Grande do Sul No Interior do Estado, agricultor tem os dois braços decepados ao manusear equipamento

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2025

Apesar da mutilação e da perda de sangue, vítima não corre risco de morte. (Foto ilustrativa/Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O que seria mais uma jornada de trabalho na zona rural da cidade de Joia (Noroeste) terminou de forma trágica para um agricultor de 57 anos. Ele teve ambos os antebraços decepados ao manusear uma máquina de processamento de milho. De acordo com familiares, o acidente ocorreu durante tentativa de desentupir o equipamento.

A mutilação foi testemunhada por um filho de 20 anos. De acordo com ele, os membros do pai acabaram prensados e puxados em direção às lâminas do mecanismo, devido a um descuido – o produtor rural inseriu as mãos no máquina antes que essa estivesse completamente desligada.

Coube então ao rapaz desativar o funcionamento e ajudar na retirada e encaminhamento da vítima a um serviço de emergência. Para isso, foi necessária a ajuda de um tio e de um caminhoneiro que aguardava para transportar o produto, conhecido como “silagem” (cereal triturado) e que tem como destino a alimentação de vacas leiteiras.

A vítima chegou consciente a um hospital de Ijuí, foi submetida a cirurgia e permanece internada, sem previsão de alta, após 72 horas em um unidade de terapia intensiva (UTI). Apesar da amputação e da perda de sangue, não correr o risco de morrer.

(Marcello Campos)

