Rio Grande do Sul Laboratório de drogas é desativado pela Polícia Civil no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2025

Operação prendeu um homem e recolheu mais de 13 quilos de drogas, além de equipamentos. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A 4ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico da Polícia Civil prendeu um homem que comandava laboratório de cocaína em São Leopoldo (Vale do Sinos), no bairro Campina. No local foram apreendidos quase 5 quilos da droga, 8,5 quilos de maconha e diversos equipamentos – um dos quais utilizado para prensar entorpecentes em formato de tijolo.

Também havia no local quatro balanças de precisão, diversos moldes com símbolos de identificação do produto para traficantes e consumidores. A lista prossegue com quatro liquidificadores e cinco bacias utilizadas para realizar a mistura de materiais, além de um telefone celular e um veículo utilizado no transporte dos entorpecentes.

Conforme o Delegado Alencar Carraro, a investigação iniciou após denúncias de que uma residência estaria realizando atividades suspeitas. Uma equipe da Polícia Civil se deslocou então até o local, onde passou a monitorar as atividades, que confirmaram as informações preliminares.

A investigação prossegue para identificar e responsabilizar criminalmente os demais membros do grupo criminoso. Carraro destaca que os laboratórios são usados para transformar a pasta-base de coca, importada de outros países, em produto final a ser consumido pelos usuários, seja o cloridrato de cocaína (cocaína em pó) ou pedra de crack, um subproduto:

“Para os criminosos brasileiros é interessante comprar a base porque, se ele adquire uma droga de valor relativamente mais baixo, o lucro pode ser maior depois do refino. Mas nem todos laboratórios encontrados pela polícia são realmente dedicados ao refino. Muitos desses locais apenas adulteram a composição da droga pronta, a fim de aumentar seu volume, utilizando compostos como cafeína, creatina, anestésicos e outros estimulantes”.

(Marcello Campos)

2025-01-07