Rio Grande do Sul Governo gaúcho destinará R$ 1,2 milhão para novo tomógrafo computadorizado em hospital do Litoral Norte

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2025

Iniciativa contempla o Hospital São Vicente de Paulo, de Osório. (Foto: Arquivo/SES)

O governador em exercício Gabriel Souza autorizou um investimento estadual de R$ 1,2 milhão no Hospital São Vicente de Paulo, em Osório (Litoral Norte). Conforme a Secretaria da Saúde (SES), o recurso é destinado à aquisição de um novo tomógrafo computadorizado, permitindo que a instituição atenda a cerca de 240 mil habitantes de 11 municípios da região, além do grande contingente de veranistas nesta época do ano.

A expectativa é de manter em pleno funcionamento do serviço de diagnóstico por imagem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ao assinar o documento, Souza ressaltou:

“Estamos avançando na ampliação da rede de tomografia computadorizada nos hospitais públicos do Litoral Norte, que atendem pelo SUS. Já anunciamos tomógrafos para Tramandaí, Santo Antônio da Patrulha e, agora, Osório, o que será um diferencial no atendimento, na preservação de vidas e na antecipação de diagnósticos. Além disso, reforçamos nosso compromisso com a saúde da mulher, com o programa ‘SER Mulher’, um serviço que terá apoio do governo do Estado para salvar muitas vidas por meio de soluções voltadas à saúde feminina”.

A titular da SES, Arita Bergmann, também participou do ato. Ela mencionou o fato de o processo ter sido iniciado a partir da constatação da necessidade de substituição do equipamento:

“Com isso, através do Programa Avançar Mais, estamos hoje depositando os R$ 1,25 milhão para adquirir um novo tomógrafo que é muito importante na área de imagem para diagnóstico”.

Regionalização do programa

Na mesma solenidade foi rubricada uma portaria que habilita os Serviços Especializados de Referência à Saúde da Mulher (SER Mulher) regionalizados. O Hospital São Vicente de Paulo abriga um dos primeiros seis ambulatórios a serem abertos com tal finalidade no Rio Grande do Sul. Esses serviços também serão implementados em Bagé, Pelotas, Sapucaia do Sul, Tenente Portela e Teutônia.

“Esperamos que até o final de janeiro esse novo serviço esteja estruturado. É importante e o Litoral Norte está representado pelo Hospital São Vicente de Paulo como um dos primeiros seis a entrarem em operação”, comentou a secretária Arita Bergmann.

O ‘SER Mulher’ macrorregional prevê incentivo de implantação, em parcela única, no valor de R$ 200 mil e o incentivo de custeio mensal no valor de R$ 125 mil. O principal objetivo é atender às principais demandas em ginecologia. O programa prevê que o atendimento será ambulatorial especializado em linhas de cuidado da saúde da mulher como colo do útero, mama, endometriose/miomatose, infertilidade, planejamento reprodutivo e climatério.

Os ambulatórios serão referências de tratamento especializado para pessoas que forem atendidas primeiramente nas Unidades Básicas de Saúde dos seus municípios. Serão atendidas mulheres e demais pessoas que necessitam de atendimento especializado em ginecologia. Também será um centro formador para inserção de dispositivos, como exemplo, o dispositivo intrauterino (DIU), técnicas de coleta de exame citopatológico, entre outros.

Os encaminhamentos realizados deverão seguir os critérios estabelecidos pelos protocolos de regulação ambulatorial do Telessaúde-RS e suas respectivas atualizações. O serviço vai funcionar de acordo com os fluxos de regulação de consultas especializadas no Sistema de Gerenciamento de Consultas (Gercon).

Uma nova janela de adesão será aberta em breve pela Secretaria. A estratégia tem por objetivo implantar um total de 18 ambulatórios, um em cada Coordenadoria Regional de Saúde (CRS).

(Marcello Campos)

2025-01-07