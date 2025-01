Rio Grande do Sul Termina nesta quinta-feira o prazo para ocupação de vagas remanescentes do vestibular da UFRGS

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2025

Novos chamamentos devem ser feitos nos dias 13 e 21 de janeiro. (Foto: Divulgação/Assufrgs)

Está publicado na página da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) o primeiro edital de chamamento para ocupação de vagas remanescentes do Vestibular de 2025, para ingresso no semestre atual. Os 168 relacionados devem providenciar a documentação até as 23h59min desta quinta-feira (9), no Portal do Candidato em ufgs.br.

Novos chamados estão previstos para os dias 13 e 21 de janeiro, com possibilidade de novas datas, conforme a disponibilidade de vagas.

Candidatos aprovados mas não selecionados no “listão” continuam concorrendo a vagas remanescentes. Não há necessidade de inscrição em lista de espera, pois quem não foi eliminado está automaticamente apto a futuros chamados.

O processo de matrícula nos cursos de graduação é realizado em duas etapas. A primeira consiste no envio dos documentos obrigatórios, em forma de arquivos digitalizados e que devem estar legíveis, sem cortes ou rasuras, nos formatos jpg ou pdf, com tamanho máximo de 5 MB.

Após a confirmação do envio, o ingressante deve acompanhar a análise e homologação no mesmo portal e se apresentar para a etapa definitiva de matrícula, em data próxima à do início do semestre de ingresso.

Já a segunda etapa dos ingressantes em 2025/1 será realizada em 26 e 27 de fevereiro. As demais datas, como o início das aulas, estão disponíveis no site da Universidae.

Documentação

– Certificado de Conclusão e Histórico Escolar completo do Ensino Médio

Os dois documentos podem estar em uma mesma folha, e o histórico precisa conter carga horária e componente curricular, ou seja, número de horas cursadas e descrição das disciplinas. Quem concluiu o ensino médio no Exterior deve apresentar Declaração de Equivalência de Estudos.

Excepcionalmente, o candidato que concluiu o ensino médio no ano letivo de 2024 e que, no momento do envio da documentação, não tiver o Certificado de Conclusão do Ensino Médio e/ou o Histórico Escolar completo deve enviar a Declaração Provisória de Conclusão do Ensino Médio, devidamente preenchida e assinada pela Instituição de Ensino que frequentou. Posteriormente, terá que enviar o documento definitivo.

– Documento de identificação atualizado, com fotografia clara do candidato e em bom estado de conservação. Pode ser o RG, CNH ou Carteira de Trabalho na versão física, passaporte e documentos expedidos por Ordens e Conselhos Profissionais e Forças Armadas, dentre outros.

Quem ingressa em vagas no âmbito de ações afirmativas (cotas) deve enviar a documentação referente à sua modalidade de ingresso. Os documentos necessários para cada caso estão relacionados no Manual do Candidato ou no Portal Ingresso.

Desse grupo, os candidatos com verificação da autodeclaração racial precisam acompanhar as convocações para a etapa presencial de verificação. O participante deve acompanhar o Portal do Candidato e comparecer na data para a qual for convocado.

(Marcello Campos)

2025-01-07