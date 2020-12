Bem-Estar No Japão, lei garante vacina anticovid grátis para todos

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2020

O Japão vai fornecer, gratuitamente, vacina contra a Covid-19 a seus 126 milhões de habitantes, conforme projeto de lei aprovado nesta quarta-feira (02), no momento em que o arquipélago enfrenta aumento de casos da pandemia. O projeto de lei, que prevê que o governo cobrirá todos os gastos com a vacina, foi aprovado pela Câmara Alta do Parlamento, após obter o aval da Câmara Baixa.

O Japão já fez um pedido inicial de vacinas para 60 milhões de pessoas da empresa farmacêutica Pfizer, e para outros 25 milhões de pessoas, da Modern Biotechnology Society. O governo também confirmou que receberá 120 milhões de doses da vacina AstraZeneca.

A adoção do projeto ocorre duas semanas depois de o primeiro-ministro japonês declarar que o país está em “alerta máximo”, após registrar um número recorde de novos casos de coronavírus.

Comparado a outros países, o Japão não está entre os mais duramente atingidos pela pandemia, que causou 2.170 mortes e 150.000 casos no território. Também não adotou medidas de confinamento rígido, como as que se observa em outras partes do mundo. Agora, porém, enfrenta uma nova onda, com um número recorde de contágios diários.

