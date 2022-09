Inter No jogo contra o Bragantino, Inter pode ter jovem da base na lateral

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Matheus Dias foi campeão brasileiro sub-20 pelo Inter Foto: Ricardo Duarte/Divulgação/Inter Matheus Dias foi campeão brasileiro sub-20 pelo Inter. Ricardo Duarte / Divulgação / Inter Foto: Ricardo Duarte/Divulgação/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter pode ter uma novidade para o confronto diante do Bragantino em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Sem Bustos, suspenso, e Weverton, que pertence ao Bragantino, o técnico Mano Menezes pode recorrer ao jovem volante Matheus Dias para ser utilizado na lateral direita. A partida acontece na próxima quarta-feira (28), às 21h45min, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Ao que tudo indica, a utilização de Gabriel Mercado como lateral-direito está praticamente descartada pelo técnico Mano Menezes. Assim, Matheus Dias e o zagueiro Igor Gomes crescem na disputa pela vaga. O jovem Allan Aniz, que é lateral-direito de origem e treinou algumas vezes com o grupo principal, pertence ao sub-20 e não deve ser aproveitado pela pouca experiência.

A reapresentação do grupo do Inter acontece nesta quinta-feira (22), no CT Parque Gigante. Na oportunidade, o técnico colorado, além de iniciar a preparação para o jogo contra o Bragantino, também receberá atualizações sobre o goleiro Daniel e o atacante Wanderson, que estão no departamento médico. A tendência é que ambos sejam liberados para o jogo.

O Inter ocupa a vice-liderança do campeonato com 49 pontos. Já o Bragantino é 12º colocado com 34 pontos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter