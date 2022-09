Porto Alegre Feirão de Empregos terá 619 vagas para região do bairro Partenon, em Porto Alegre, neste sábado

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2022

Serão 50 vagas para pessoas com deficiência e dez para Jovem Aprendiz Foto: Cesar Lopes/PMPA Serão 50 vagas para pessoas com deficiência e dez para Jovem Aprendiz Foto: Cesar Lopes/PMPA

Neste sábado (24), o Sine Municipal promove o Feirão de Empregos para a comunidade dos bairros Partenon e Aparício Borges, em Porto Alegre. A ação tem início às 8h30, na Associação Beneficente Antônio Mendes Filho, localizada na avenida Veiga, 223. Os interessados devem levar um documento oficial com foto e comprovante de residência.

Estão cadastradas 619 vagas específicas para a região, além das gerais do sistema. Entre os destaques do dia estão as 260 oportunidades para instalador e reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados, 60 para auxiliar de limpeza e 30 para representante de vendas. Para as pessoas com deficiência são 50 vagas em diferentes setores. O feirão ainda oferece dez específicas para Jovem Aprendiz.

A equipe técnica do Sine vai analisar o perfil dos candidatos e encaminhar para as entrevistas de emprego. Sete empresas estarão presentes para conversar com os candidatos no local e dar início ao processo seletivo.

Esta é a segunda vez que o Feirão de Empregos do Sine ocorre na região. Em setembro de 2021, 737 pessoas receberam pelo menos uma carta de encaminhamento para emprego.

De acordo com o diretor do Sine Municipal, Adriano Weinmann, o trabalho por geração de emprego e renda deve ser constante. “Seguimos mobilizados para reduzir o desemprego e ajudar a população de Porto Alegre a ter a segurança de um trabalho estável”, afirma Weinmann.

O projeto Cabide Solidário, desenvolvido pelo Sine, fará a doação de roupas e calçados adequados para entrevista de emprego. A Fundação de Assistência Social e Cidadania estará presente com atendimento e orientações.

Vagas exclusivas para pessoas com deficiência no feirão

Atendente de nutrição – 10

Atendente de hotelaria – 10

Auxiliar de higienização – 10

Técnico em enfermagem – 10

Telefonista – 10

Vagas exclusivas para o feirão

Administrativo – 2

Agente de estacionamento – 1

Ajudante de carga e descarga – 10

Ajudante de carga – 10

Analista de desenvolvimento – 2

Assistente comercial – 2

Assistente de ocorrências – 2

Atendente – 2

Atendente de balcão – 2

Auxiliar de produção – 2

Auxiliar administrativo – 2

Auxiliar de cobrança – 2

Auxiliar de cozinha – 5

Auxiliar de faturamento – 2

Auxiliar de limpeza – 60

Auxiliar de marceneiro – 2

Auxiliar de saúde bucal – 2

Auxiliar gráfico – 2

Caixa – 7

Chefe de limpeza – 10

Cilindreiro – 2

Consultor de vendas – 2

Copeiro – 10

Cozinheiro – 1

Eletricista – 2

Eletromecânico – 2

Estágio – 10

Estágio comercial – 2

Estágio de ensino médio – 2

Estágio de letras – 2

Estágio de vendas/comercial – 2

Estágio marketing – 2

Estágio pedagogia educação – 2

Garçom – 1

Instalador e reparador telecom – 260

Jovem Aprendiz – 10

Manutenção predial – 10

Meio oficial eletricista – 2

Montador de móveis – 2

Motorista – 2

Motorista de coleta e entrega – 2

Op de empilhadeira – 10

Operador de caldeiras – 2

Operador de logística – 2

Operador de máquinas – 2

Operador de monitoramento – 6

Porteiro – 20

Recepcionista – 10

Representante de vendas – 30

Serviços gerais – 2

Soldador eletrodo – 2

Soldador mecânico – 2

Técnico de manutenção – 2

Técnico eletromecânica – 2

Técnico em segurança do trabalho – 2

Telemarketing – 2

Vendedor – 2

Vendedor interno – 2

Vigilante – 10

