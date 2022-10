Política No Mato Grosso do Sul, Capitão Contar e Eduardo Riedel vão para o 2º turno

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

Contar teve 26,71% dos votos e Riedel, 25,16%. (Foto: Reprodução de TV)

Capitão Contar (PRTB) e Eduardo Riedel (PSDB) vão disputar o segundo turno das eleições para o governo de Mato Grosso do Sul, segundo dados da apuração divulgados na tarde deste domingo (2). Contar teve 26,71% dos votos e Riedel teve 25,16%.

Deputado estadual mais votado, eleito na onda bolsonarista de 2018, o Capitão Contar fez novamente uma forte campanha vinculando o próprio nome ao do presidente Jair Bolsonaro (PL). Crítico da atual gestão no Estado, defendeu uma transformação, focado em transparência, eficiência e dignidade nos serviços públicos.

Durante a disputa, apontou como um de suas principais propostas para a educação, a ampliação do número de escolas cívico-militares. Disse que também planeja combater a indisciplina nas escolas, resgatando o respeito com os educadores, implementando a cultura de paz e sociabilidade entre os alunos.

Na área de habitação, o candidato disse que implantará, se eleito, o maior programa de habitação popular da história de Mato Grosso do Sul, suprindo, pelo menos em parte, o deficit do estado, que ultrapassa as 80 mil unidades.

Ex-secretário estadual e candidato do atual governo, Eduardo Riedel fez uma campanha propondo dar continuidade e ampliando os benefícios sociais da gestão de Reinaldo Azambuja, mas, se posicionando como uma novidade no cenário político, já que disputa sua primeira eleição, e é ficha limpa.

Ele assegurou que o Vale Renda que atualmente paga R$ 300 por benefício será ampliado em sua gestão, se eleito, para R$ 450 e ainda assegurou a continuidade do programa que subsidia o pagamento da conta de energia elétrica de 152 mil famílias em situação de vulnerabilidade.

Ainda na área social, Riedel propôs criar o programa tarifa social zero para o transporte, para garantir as pessoas em situação de vulnerabilidade a gratuidade no transporte público urbano nas principais cidades de Mato Grosso do Sul.

